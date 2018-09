Luis Guifarro: ''No me gustaría Alexis Mendoza para la Selección de Honduras''

El exfutbolista Luis Guifarro analizó en DIEZ TV la posible llegada de Alexis Mendoza a la selección de Honduras y aseguró, personalmente, que el colombiano no llena la expectativas para tomar la riendas de la 'H'.

Alexis Mendoza cuenta con respaldo para la Selección de Honduras

''Se han tomado mucho tiempo para esto, está claro que Alexis Mendonza se encuentra en la mesa de la Federación, pero él tiene poca experiencia como técnico de selección'', comenzó diciendo el 'Chamaco'.

''Su llegada seguramente es porque pesa la recomendación de Reinaldo Rueda, ya que fue su asistente por muchos años. Mendoza no es muy reconocido y personalmente esperaba un técnico con mayor curriculum; no me gustaría para la selección nacional'', añadió Guifarro.

Asimismo, el ahora comentarista no entiende ''cual es la capacidad financiera de la Federación para contratar un técnico, deberíamos darle la oportunidad a uno nacional que se pueda hacer cargo de la selección''.

Entre los candidatos de Guifarro no dudó en mencionar a Héctor Castellón. ''Me sigo inclinando por Castellón, es uno de los que llena los requisitos para estar allí, lo mismo que Ramón Maradiaga, pero no sé cómo está su situación para poder tomar el cargo''.

Por último, el 'Chamaco' dijo que ''tendríamos que conocer la facultades que tiene la Federación para negociar, porque un técnico reconocido no sé que tanto le pueda aportar a la selección''.