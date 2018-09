OFICIAL: Honduras jugará contra Chile y posiblemente ante Paraguay o Perú

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguir a @kelvinDIEZ

Pero para no seguir en fin de año sabático, el presidente de la Comisión Normalizadora de Fenafuth, Jorge Salomón, ha confirmado un partido de peso para noviembre.

Honduras enfrentará a la Bicampeona de América, Chile, equipo dirigido por el exentrenador de Honduras, Reinaldo Rueda y que cuenta con figuras como Alexis Sánchez del Manchester United, Arturo Vidal del Barcelona, Claudio Bravo del Manchester City entre otros.

“Ya confirmamos el partido ante Chile que se jugará en Santiago, ese será en la primera fecha FIFA de noviembre” declaró a DIEZ Jorge Salomón quien presidente la agobiada y decadente Fenafuth.

El máximo mandatorio del fútbol catracho también confirmó que están tratando de jugar un segundo amistoso siempre en la gira de septiembre y sería ante Paraguay que dirige Juan Carlos Osorio o frente a la mundialista Perú.

“Estamos por concretar el otro amistoso en esta misma fecha con otro equipo sudamericano que podría ser Perú o Paraguay que ya tiene entrenador”, afirmó Salomón.

La Selección de Honduras todavía no ha nombrado su entrenador definitivo para encarar los juegos eliminatorios rumbos a Catar 2022. Por hora se encuentra en interinato el profesor Carlos Tábora. El timonel oficial se conocerá hasta finales de este año para que comience a trabajar en 2019.

AMISTOSOS DE HONDURAS

Honduras vs Emiratos Árabes (Octubre)

Chile vs Honduras (Noviembre)

Paraguay/Perú vs Honduras (Noviembre