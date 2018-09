Copán Álvarez: “La potencia catracha no necesita jugar contra nadie”

Copán Álvarez es uno de los embajadores hondureños, periodista destacado de la cadena Telemundo, atizó duro contra los federativos de Fenafuth que manejan la Selección de Honduras por no hacer partidos amistosos.

Álvarez con autoridad y sinceridad les dijo las verdades por la forma en la que han mantenido en crisis el fútbol nacional con la Bicolor que fracasó en la eliminatoria pasada bajo el mando de Jorge Luis Pinto.

“Todas las Selecciones en el Mundo aprovechan las fechas FIFA para mantener o renovar sus equipos. La potencia catracha no necesita jugar contra nadie, es superior a todas”, fueron las primeras palabras del comunicador.

Y es que el presidente de la Comisión Normalizadora de la Fenafuth, Jorge Salomón, le comentó a DIEZ que no cerraron amistosos porque las ofertas no eran buenas y por eso decidieron no foguear a los nuevos prospectos.

“La clasificación a Qatar (2022) está en el banco y la Copa Mundial adornará el Proyecto Gol dentro de cuatro años”, lanzó Copán quien es un crítico de los inoperantes tanto en el fútbol como en la política.