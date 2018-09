Jorge Luis Pinto se postula para dirigir a la selección de Colombia

El extécnico de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, alzó la mano y se postuló como uno de los candidatos para dirigir a Colombia.

“Por supuesto que me encanta (la idea). Soy colombiano y siento, por encima de todos los equipos, la camiseta de Colombia. Ya me conocen, felizmente pude demostrar éxito en mundiales y Olímpicos. Tengo una experiencia mucho más profunda y más amplia que la vez pasada, eso me abre puertas con la posibilidad de hacer un buen trabajo y me brinda más seguridad", dijo en entrevista al portal pulzo.com.

¿Ya le hablaron? Le consultaron y fue claro: "No, no he tenido contactos con ningún dirigente".

Pinto contó que hay dos ofertas de selecciones y otras de equipos, pero si se presenta la oportunidad de asumir el mando de la escuadra cafetera le daría prioridad.

"Están las que han comentado los medios, una o dos ofertas y de varios equipos, pero si se presenta (la oferta cafetera), lo más importante sería mirar las cosas de Colombia".

El timonel ya dirigió del 2007 al 2008 a la selección de su país y cuenta que esta nueva plantilla sería más fácil manejarla.

"Hay jugadores más jóvenes y experimentados. Una generación mucho más sana de manejarla y ponerla a trabajar. La otra era más experimentada, de veteranos que sintieron los cambios. No fue fácil"

Por último señaló que el nuevo timonel deberá darle seguimiento al trabajo que deja el argentino José Pekerman.

"Hay que darle continuidad a algunas de las cosas que hizo Pékerman e inyectar un fútbol más rápido, colectivo, que presione cuando corresponde y un poquito más con la pelota. El jugador colombiano siente eso y hay que desarrollarlo", cerró.