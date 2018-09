Sin técnico, un año perdido para la Selección de Honduras

Han pasado 300 días desde la dolorosa eliminación del Mundial de Rusia 2018 a manos de Australia. Apenas dos amistosos, las derrotas ante Corea del Sur (2-0) y El Salvador (1-0) en mayo y junio pasado, con Carlos Ramón Tábora como técnico interino, son el balance de un combinado patrio que no vio actividad en septiembre.

La otra Selección de Honduras que pinta para el proceso a Catar 2022

Emiratos Árabes Unidos, en octubre, y Chile, en noviembre, son los partidos de preparación confirmados por la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) hasta el momento.

Se está a la espera de oficializar la fecha del choque con los andinos, en una doble cartelera en la que se pretende concertar otro encuentro con la Paraguay del exseleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, y la mundialista Perú de Ricardo Gareca, un exfuturible de la Bicolor.

Si bien otras fuerzas de la Concacaf como México (Ricardo “Tuca” Ferretti), Estados Unidos (Dave Sarachan), Costa Rica (Ronald González), Panamá (Gary Stempel) y la reinsertada Guatemala (Walter Claverí) cuentan de igual manera con estrategas provisionales, la H se quedó a las puertas del Mundial desde el 15 de noviembre de 2017 y, como mínimo, ya debería tener más clara la identidad del sucesor de Jorge Luis Pinto, quien se llevó 45 millones 300 mil lempiras por los casi tres años como entrenador del equipo de todos.

El anecdótico no descenso en el ranking FIFA es lo único “rescatable” que dejó la reunión de selecciones de este mes, en la que los mexicanos probaron nuevas piezas ante la poderosa Uruguay (caída 1-4) antes de citarse este martes con una escuadra gringa que viene de sucumbir con su nueva camada de prospectos frente a la poderosísima Brasil (0-2).

Costa Rica cayó con Corea del Sur (2-0) y mañana se las verá con otra potencia asiática, Japón; Guatemala, que no pudo con Argentina (0-3), ahora se medirá con la Ecuador del “Bolillo” Gómez, cuya exselección de Panamá aprovechará para enfrentarse con Venezuela.

Y qué decir de El Salvador-Brasil, una clara muestra de que se ha perdido un tiempo valioso que después se puede lamentar.

Opinan expertos:

Chelato Uclés: “No sé por qué tanta prisa, el mundial hace poco terminó"



Chelato Uclés es una de las voces más autorizadas para referirse a cualquier proceso de Selección Nacional. El primer timonel en clasificar a Honduras a un Mundial de fútbol en España 1982 indica que no entiende tanta “prisa”.

“No sé por qué tanta prisa si no tenemos competencia a la vista; la FIFA cometió un error en poner tan rápido los partidos. El Mundial hace poco terminó. Muchos países están con técnicos interinos, por ejemplo en Honduras se daña a los equipos porque el fútbol se hace pro-selección”, lanzó el DT.

El “Maestro” añadió que “para mí no hay que tener ninguna prisa”, puesto que “el caso de Honduras no es el mismo de los demás países, en los que son proequipos, es el único caso en el mundo”, cuestionó.

Gilberto Yearwood: "Nombrar sustituto de pinto, más prioritario que amistosos"



Gilberto Yearwood, uno de los mejores futbolistas que vistió la camisa de la Selección de Honduras y tuvo la oportunidad de asistir a varios seleccionadores de la misma, tiene una línea similar a la de su mentor Chelato Uclés.

“Obviamente hay una situación clara, hay que darle un poco de sentido común: si no tenemos seleccionador que vaya a comenzar el proceso hay que ser prudentes para manejarlo”, esto en alusión a la necesidad de encontrar al sustituto de Pinto antes que nada.

Agrega que al hacer la elección lo antes posible “los de la Federación le permiten tener más tiempo de trabajo” a quien sea el elegido “y conforme a ese trabajo van a llegar los amistosos y va a ir tomando forma el proyecto”.

Emilio Umanzor: “Es un tiempo valioso que se está perdiendo"



Emilio Umanzor, quien lamenta que no haya opciones nacionales para hacerse con las riendas de la Selección de Honduras, cree que “se está perdiendo” tiempo importante con la no elección del mismo y la falta de amistosos en septiembre.

“En mi opinión es un tiempo valioso que se está perdiendo que quizás si no se tiene el seleccionador mayor habría sido importante hacer una mezcla entre la Sub-20 y Sub-23 para darle roce a esa generación”, comentó Umanzor, quien apunta que “ya debería estar decidido el entrenador porque después le va a costar un poquito”. A su vez, estima que “digo esto no conociendo las interioridades de la Federación, sin saber si ya hay capacidad para contratar al nuevo seleccionador”.

Datos para saber:

- La Confederación Brasileña de Fútbol le pagará a su homóloga salvadoreña (Fesfut) 180 mil dólares por el amistoso de mañana.

- Guatemala hará público la otra semana el pago que recibirá del patrocinador que le consiguió los amistosos con Argentina y Ecuador.

- Honduras percibió más de 70 mil dólares (un millón 800 mil lempiras) por la gira de mayo y junio en la que perdió con Corea del Sur y El Salvador.

- La Fenafuth ha indicado en reiteradas ocasiones que jugar contra Honduras anda por alrededor de 150 mil dólares.

- La Fenafuth aún no se ha referido a las ganancias que dejarán en sus arcas los duelos preparatorios contra Emiratos Árabes y Chile.

- Hasta 75 mil dólares y el coste de pasajes y hospedaje cobra como mínimo la Fenafuth a las selecciones que buscan jugar con la Bicolor.

- Alrededor de 400 mil dólares cuesta enfrentarse con la selección de México, que es sin lugar a dudas la más cara de la Concacaf.

- La derrota 3-0 frente a Argentina en Los Ángeles fue apenas el tercer amistoso de Guatemala después de dos años sin acción.

- Según federativos, la Selección de Honduras no participó en ningún partido de la fecha FIFA de septiembre por no ser factible económicamente.

- 3 millones de dólares se especula que cobran Brasil, Argentina y Alemania por un amistoso de visita. Estados Unidos recibió recientemente al “Scratch”.