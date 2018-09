Fenafuth aclara por qué Amado Guevara no pudo dirigir con Puerto Rico

Amado Guevara no pudo dirigir su primer partido como técnico de la selección de Puerto Rico en la derrota ante San Cristóbal y Nieves por Liga de Naciones de Concacaf debido a que todavía arrastraba un partido de suspensión.

El pasado 7 de octubre del 2017, Amado fue expulsado ante Costa Rica cuando era el asistente del técnico Jorge Luis Pinto de Honduras y la FIFA decidió sancionarlo con cuatro partidos.

Luego del juego ante los 'ticos', la 'Bicolor' se enfrentó el 10 de octubre en San Pedro Sula ante México y ese fue su primer partido suspendido.

Sin embargo, la FIFA notificó el castigo de Amado por tres partidos a la Federación de Honduras una vez finalizó el hexagonal por lo que comenzó a cumplir su sanción en el repechaje contra Australia (2 juegos) y el tercero debió completarlo ante San Cristobal, así lo aclaró Fenafuth a DIEZ este miércoles.



LA POLÉMICA EN REDES SOCIALES

La noticia tomó por sorpresa al Lobo quien estaba listo para hacer su estreno el domingo en la Liga de Naciones, pero su esposa Lucía Aragón, publicó en la red social de Twitter que ya había cumplido y señaló a Fenafuth por no apelar dicha sanción.



"Amado no pudo debutar pues fue suspendido con tres partidos, los cuales cumplió contra México y 2 ante Australia. Lamentablemente hubo una desinformación en cuanto al cumplimiento, la Federación de Honduras no apeló y se le notificó previo al partido que no podía dirigir", escribió.



Esta publicación causó revuelo y se unió a ella Carlos Alberto Pavón, el goleador histórico de la H quien también lamentó la situación de Guevara. "Que pena amiga, yo sé cómo se sintió Amado con la noticia a última hora y los que debieron informar o actuar sobre el asunto bien, gracias, de quien será la culpa, nadie dará explicaciones eso ya lo sabemos, hasta cuándo tendremos buenas noticias de la Federación", se preguntó la Sombra.



Guevara podrá hacer su estreno oficial como entrenador de Puerto Rico hasta el 15 de octubre frente a Martinica cuando ya esté habilitado por FIFA.