Carlos Tábora, entre los invitados a la gala del premio The Best de FIFA

La gala del premio The Best de la FIFA será en Londres el 24 de septiembre y el mismo contará con presencia hondureña. El técnico interino de la Bicolor Carlos Tábora estará en el mismo.

El timonel viajará de San Pedro Sula a Madrid, y luego se desplazará a la capital de Inglaterra, desde donde girará la convocatoria para el amistoso ante Emiratos Árabes el 11 de octubre en Barcelona.

"La convocatoria la enviaré desde Londres porque he sido invitado por la FIFA para el premio The Best y llegando de allá me integro a los trabajos de la Selección Mayor”, dijo en entrevista al programa Panorama Deportivo.

Cristiano Ronaldo (Juventus), Luka Modric (Real Madrid) y Mohamed Salah (Salah) son los tres candidatos a llevarse el trofeo.

El premio a Mejor Entrenador lo disputan Didier Deschamps (Francia), Zinedine Zidane (actualmente sin equipo) y Zlatko Dalic (Croacia).