Jorge Salomón: "Ya tenemos tres candidatos fuertes para dirigir a Honduras"

Jorge Salomón, presidente la Federación de Honduras, confirmó que ya depuraron la lista de candidatos para el banquillo de la Selección de Honduras y que a más tardar en diciembre será anunciado.

¡Con sorpresas! Así sería la lista de Honduras para amistoso con Emiratos

"Ya tenemos tres candidatos fuertes. No quisiera entrar en eso de dar nombres por respeto a las personas. Lo hemos manejado por separado. Hasta que la Comisión y Comité Ejecutivo esté clara se tomará la decisión", inició contando en entrevista a Fútbol a Fondo.

Y agregó: "Nos hemos tomado tiempo, hay una buena base. Honduras tiene una buena Selección para Catar 2022. Contamos con 16 jugadores en el extranjero siento titulares, se sembró bien en los últimos años".

A más tardar en diciembre será anunciado

Salomón prefirió no detallar ni las nacionalidades, pero sí confirmó los requisitos que reúnen los candidatos.

"Buscamos experiencia en selecciones. Personalidad, llevar un proceso de 4 años y medio es largo, debe tenerla para soportar. Que se adapte a las características nuestras de potencia y velocidad y otras cosas personales. Hemos hecho una revisión minuciosa, teníamos una página con nombres a ambos lados, se han ido descartando", dijo.

El dirigente explicó que la elección del nuevo timonel se ha retrasado porque Concacaf todavía no les informa en qué fecha iniciará la eliminatoria.

"No tenemos fecha exacta (de la elección) por algunos factores que estamos determinando, Concacaf todavía no nos detalla cuándo comenzará la eliminatoria. Depende del formato que tengamos va a ser el tiempo que va a tener para adaptarse. Estamos clasificados a Copa de Naciones y Copa Oro. A finales de año va a estar definido. Ya posiblemente en diciembre sea anunciado para que arranque el proceso en enero", sentenció.

¿Luis Suárez es candidato? "Todos conocemos su capacidad y como no se ha escogido, tampoco se ha desechado nadie".

Cuenta por qué no se jugó en fecha FIFA de septiembre

Salomón también explicó por qué Fenafuth no confirmó amistosos para la fecha FIFA del mes de septiembre.

"Jugamos las fechas FIFA de mayo contra Corea del Sur y El Salvador. Ahora no encontramos los rivales correctos por las condiciones que teníamos y respetando a los jugadores para que se consolidaran en sus torneos. Era en parte para darles el espacio, venían de pretemporadas. Ya tenemos partidos confirmados en octubre con Emiratos y noviembre con Chile y falta otro por definir", cerró.

Lo dijo:

"La Olímpica va a ser la base de esta eliminatoria. El proceso que se terminó dejó una buena cosecha de jugadores".

"¿Alexis Mendoza? Tenemos que ver en lo que ocupamos, lo que creamos que nos pueden llevar al 2022 y pensar en 2026".

"No me he hemos reunido con ninguno de los candidatos. Ha sido todo por medio de agentes. El día que lo hagamos será porqu eel Comité y Comisión ya lo tiene claro"