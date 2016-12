Bryan Beckeles considera que su experiencia en la primera división del fútbol mexicano con la elástica de Necaxa fue positiva porque ascendieron al máximo circuito y disputaron las semifinales contra América que avanzó a la gran final que disputará contra Tigres.

El seleccionado catracho y referente de los "Hidrorayos" tiene seis meses de contrato que piensa cumplir porque se siente cómodo en la institución. También se refiere al partido eliminatoria de la hexagonal final en el mes de marzo ante Estados Unidos.

¡LAS NOTICIAS MÁS IMPACTANTES EN HONDURAS!

¿Cómo califica su campaña esta temporada con Necaxa?

Fue un año muy bueno, primero logramos el ascenso a la Liga MX que es muy difícil, después tuvimos una buena participación en primera división, en lo particular disputé bastantes partidos de titular, el equipo llegó a semifinales pero terminamos con sabor amargo porque podíamos llegar a la final, nos mirábamos capaces de llegar hasta la final aunque la meta principal es salvar la categoría, terminamos con 26 puntos que servirán de mucho para el próximo torneo.

¿Tiene contrato vigente con Necaxa?

Si tengo seis meses todavía con ellos

¿Hay otros equipos interesados en contratarlo?

Todavía no sé, allá se manejan las cosas diferentes, hasta esta semana me voy a comunicar con mi representante a ver qué sucede pero tengo seis meses con Necaxa; me siento bien en la institución, en el equipo nos llevamos como familia los jugadores cuerpo técnico y dierectivos, creo que donde uno se siente bien es difícil quererse mover.

¿Cuál es la diferencia entre segunda y primera división en el fútbol mexicano?

En segunda es más complicado, hay menos espacios, se corre más, se mete mucha pierna, los partidos son más de choques porque todos quieren ascender. En primera división hay más calidad, mucha técnica y más espacio, los equipos son más contundentes porque es una liga competitiva donde los jugadores pueden mostrarse.

¡ASÍ SE MUEVE EL MERCADO DE FICHAJES EN HONDURAS!

¿En Necaxa le han preguntado por algún jugador hondureño como posible refuerzo?

La vez pasada estuvimos hablando con el técnico y la directiva, siempre me preguntan por los jugadores, les recomendé a Alberth Elis y Romell Quioto, me gustaban mucho para que jugaran en la Liga mexicana por sus características pero Elis se fue a Monterrey, Quioto no sé pero lo estaban siguiendo a través de nuestro preparador físico, lo estaban viendo en los Juegos Olímpicos, ellos (Nexaca) son los que deciden, por mi parte recomendaría a todos los jugadores hondureños.

¿Qué fue lo que más le impresionó de la primera división azteca?

No se trata de impresionar porque jugué muchos partidos en Portugal con estadios llenos, el fútbol allá es muy diferente. En México la organización y la seriedad en todo es bueno no dejan escapar ningún detalle, tienen todo bien planificado

¿Conoció algún actor, actriz o cantante famoso?

No, sólo a mis compañeros, allá al jugador lo miran como ídolo, somos muy famosos, allá el futbolista vale mucho para las personas, vale mucho para los medios y todas las personas que reconocen esta bonita profesión

¿Qué estadio de México lo impresionó?

En de Monterrey (BBVA Bancomer) es muy bonito, el de Chivas también es muy grande y el Azteca con su remodelación son estadios de primer mundo, hay buenas canchas para jugar bien al fútbol, ningún jugador puede poner de excusa que no puede jugar bien por el mal estado de las canchas , eso allá no existe. En México te dan todas las herramientas para hacer un buen trabajo

¿Porqué los equipos y selecciones se "ahogan" cuando juegan en el estadio Azteca?

Por la altura, la altura pasa factura cuando un jugador no está acostumbrado por eso cuando vamos con la selección hacemos muchos procedimientos, nos metemos a cámaras de óxigeno porque nos ayuda a nivelar para estar bien con el oxígeno.

¿La altura afectó a Necaxa en el juego de vuelta de semifinales contra América?

No, la verdad que no, América es un gran equipo, en casa es muy fuerte, juega bien de contragolpe y así nos hicieron los goles, nosotros jugamos bien en defensa pero al final teníamos una necesidad de salir a buscar el partido pero en dos contragolpes nos eliminaron

¿Le gustan las rancheras, el chile y el posole?

No me gusta el chile por eso sufría con las comidas, tampoco las rancheras ni el posole, pongo música hondureña en los camerinos, siempre llevábamos parlantes Edson Puch llevaba su música chilena, es un vestuario donde hay muchos extranjeros que comparten algo de su cultura

¿Qué música ponía en los vestuarios?

Sólo hondureña, punta, música de Polache, Guillermo Anderson y varios artistas hondureños, los argentinos ponían su ritmo también

¿Quien es favorito para ganar el título en México, América o Tigres?

No sé, es muy complicado porque América defiende bien, Tigres ataca bien, creo que será una final muy entretenida, va a ganar el que esté más certero.

¿Qué se habla de Elis en Monterrey?

No sé mucho pero hablo con él, le digo que es buen jugador que tiene que hacerse fuerte porque si se debilita en estos momentos se le va a venir todo encima, siento que Monterrey es el equipo ideal para él porque puede hacer muchos goles y asistencias.

¿En la calle la gente de Necaxa lo identifica bien?

Si porque soy el único negro del plantel, nunca paso desapercibido, la gente me tiene mucho cariño, quizás por ser el único negro o por el trabajo que vengo desempeñando se tomaban muchas fotos conmigo, me saludaban en todos los lugares, la gente es muy noble

¿Cómo mira el regreso de Bruce Arena en el banquillo de Estados Unidos?

Es complicado para nosotros, porque conoce el medio, conoce como se juega una hexagonal, ellos están apretados porque no han sacado puntos, pero sabemos que el profesor Pinto ya está estudiando todo, no deja pasar ningún detalle para ganar el partido

¿Se siente seguro en la banda de la Bicolor?

No porque hay buenos jugadores, están Wilmer y Felix Crisanto, Kevin Alvarez, aquí hay mucho material humano.... La hexagonal está complicada quizás México y Costa Rica han sacado provecho pero faltan muchos puntos, no se sabe que puede pasar. En Estados Unidos no será fácil porque nos quieren congelar en el frío

¿Qué espera para Navidad?

Salud y posperidad para toda mi familia y que el pueblo hondureño pueda disfrutar con tranquilidad como se disfrutaba antes. Cuando era niño en esta época estrenaba, tiraba cohetíos, iba a comer a la casa de los vecinos, creo que esas tradiciones no se tienen que perder. Creo mucho en los reyes magos mi mamá con mucho sacrificio nos llevaba un regalito a los siete hermanos, siempre nos trataba de dar nuestros estrenos a pesar que barría calles y vendía lotería.

¿Nadie la ha regalado nada, todo le ha costado?

Por su puesto, vengo de una familia pobre, no pierdo mis orígenes, por eso le doy todo lo que pueda, si es necesario quedarme sin comer para ayudarle a mi madre y hermanos lo voy a hacer, mi mamá nos enseñó a compartir con la familia, gracias a Dios que me dio el don de jugar fútbol, por hambre nunca me van a sacar de un equipo porque soy luchador.

FRASES DE BRAYAN BECKELES

"El jugador mexicano es muy buena persona, siempre le ayudan al extranjero a estar bien en su pais. En México vivía solo, la ciudad (Aguascalientes) es muy tranquila, sólo sufría por la comida porque no me gusta el chile pero es muy buena".

"En México conduzco vehículo, en el DF es más complicado por el tráfico pero en otras ciudades no hay problema, en Portugal también conducía tengo licencia internacional"

"Lo más bonito que me pasó en México es haber llegado con Necaxa hasta semifinales, nadie creía en el equipo y eliminamos al actual campeón, luego nos enfrentamos a uno de los másgrande de México como el América, esa imágen nunca se me va a olvidar".