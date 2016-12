El defensor Ever Alvarado está en la lista de transferibles en la MLS con su equipo Sporting Kansas City.



Alvarado manifestó que podría regresar a Olimpia para este nuevo torneo de Clausura, de no haber un arreglo con su equipo en los Estados Unidos. Además habló sobre la participación que espera tener en el torneo Uncaf.



"Estoy muy bien, hemos trabajado en la semana bastante fuerte, contento de estar aquí tratando de aprovechar estos entrenamientos que nos enseña el profe", inició contando.



Sobre la situación contractual que tiene Alvarado con el Sporting Kansas City de la MLS. "La verdad es que yo tengo un año de contrato, pero como ya saben todos no he jugado y la verdad que no me siento bien, si de repente no voy a estar jugando prefiero salir del club, pero eso lo está manejando mi representante y bueno, hay que esperar que dice él", explicó.



Además habló si tiene posibilidades de irse a otro equipo en los Estados Unidos. "Estamos viendo, mi representante está viendo eso, esperemos que sí se de la oportunidad y de lo contrario pues hay opciones aquí en el equipo, en Olimpia, tuvimos pláticas con dos Osman Madrid ya pero bueno, lo importante es estar afuera si se puede, pero de lo contrario pues regresar a Honduras".





Para Alvarado sería importante poder disputar la Copa Uncaf ya que sería una vitrina para que otros equipos se puedan interesar en él si tiene participación. "Claro, la Selección siempre es vitrina para salir al extranjero y estamos trabajando fuerte y tratando de hacer las cosas bien, al final el profe decide", dijo.



"Esperamos quedarnos en la lista final, a nosotros solo nos toca trabajar, pero todo lo decide el profesor, es complicado quedarse porque todos los jugadores que están quieren un llamado del técnico para una competencia tan importante y bueno, cada quién hace su esfuerzo".



Confesó que se encuentra físicamente bien ya que la ha tocado jugar con el equipo "B" del Kansar. "El profesor solo me ha dicho que trabaje, y yo solo me trato de esforzar al máximo para que me tomen en cuenta, mantenerme afuera eso es lo que sigo queriendo, como cualquier otro jugador cuando está en el extranjero y que se nos de la oportunidad de jugar, estuve con el equipo "B" del Kansas y dejame decirte que se corre bastante, es bastante esfuerzo y yo me siento muy bien físicamente, tal vez aquí lo miran de otra manera porque no es el primer equipo, pero se corre mucho", expresó el futbolista.



Sobre la posiblidad de jugar en Olimpia y así poder ser tomado en cuenta para los juegos eliminatorios del marzo del próximo año. "Eso lo maneja mi representante, en estos días se tiene que arreglar todo, depende de las opciones que tenga el Kansas, yo quiero estar en un equipo que me den la oportunidad, en Kansas no me la dieron, solo jugué como tres partidos de Concachampions y uno de Liga como 20 minutos nada más, yo lo que sí deseo es estar en un equipo donde me den la oportunidad de jugar y demostrar que sí me puedo quedar".



¿A qué se debe su inactividad? Alvarado lo expresó. "Hablé con el técnico del Kansas y esas son desiciones técnicas y él me lo dijo, no es excusa, yo llegué a mitad de año y es un poco complicado, pero bueno, eran desiciones de él que había que respetar, yo estuve como dos meses parado, me costó un poco adaptarme pero al final a ver que pasa", finalizó.