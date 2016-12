La increíble suma que pagaría el Houston Dynamo por Alberth Elis

El hondureño Alberth Elis será nuevo jugador del Houston Dynamo de la MLS, solo falta que ponga su firma en la hoja papel.



Pero, para que el 'catracho' llegue a la MLS no es un trámite nada fácil, una buena cifra de dólares tuvieron que soltar para poder contar con uno de los últimos talensosos jugadores que ha salido de Honduras.



Alberth Elis fue fichado por el Monterrey de México luego de un gran nivel mostrado en el Olimpia y con la selección sub-23 de Honduras en los Juegos Olímpicos de Río.

Esa estrella no se podía dejar ir y los 'rayos' no lo dejó que se escapara, pero Elis no rindió lo que esperaban los aztecas.



Su salida del equipo Monterrey se da por muchos jugadores en la zona del ataque. La directiva mejor decidió prestarlo, Houston Dynamo pudo arreglar y ahora contará con otro hondureño en sus filas (Boniek García, José Escalante).



Según la página de twitter de @MLSTransfers el atacante Alberth Elis llega al Houston Dynamo por $500 mil con opción a compra. El préstamo es por un año.