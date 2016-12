A los 13 años, Roberto Anoal Hernández, fue observado jugando futbolito en una cancha porteña. Fue invitado y llevado a Indeport, cuna de futbolistas en Puerto Cortés.

Estuvo tres días. Recuerda que llegó con tacos ratos "se reían de mí. Muchas veces sentí pena", confiesa.

Siete años después, aquel chico de zapatos rotos, que también pidió una oportunidad en Olimpia, ha sido fichado por el Pachuca de México. Aclaró que inicialmente estará en las reservas y que "dependerá de él si asciende al primer equipo".

¿Cómo surgió esta posibilidad?

Mi representante está manejando esas cosas. Me dijo que tenía un contacto ahí. En el equipo me vieron y les interesé. Ahora gracias a Dios salió esa oportunidad.

¿Donde te vieron los visores del equipo?

Desde el Mundial (Emiratos Árabes)se está dando la oportunidad. Fui a Europa y eso gracias a Dios ha ayudado.

¿Es un seguimiento largo?

Sí, casi tres años.

¿Vas a las inferiores?

Yo voy a las reservas. Estando ahí depende de mí, de darlo todo cada día y cada entreno.

Estuviste en Holanda y Portugal ¿Qué ha pasado en estas experiencias?

He crecido mucho como futbolista y persona. Estuve un año y medio en Portugal. Todo salió bien, estuve a punto de ascender con el equipo. Iba a seguir pero tuve problemas con el permiso de trabajo. Y ahora está saliendo esta oportunidad.

¿En Holanda qué pasó?

Estuve 10 días, después me regresé otra vez para la academia en Estados Unidos. Pretendía hacer otra prueba después, pero me fui a Costa Rica y después a Portugal.

No has podido ser profeta en tu tierra. En Honduras no has jugado.

Sabrá Dios. Quizás él no quiere que yo esté aquí o los equipos no están interesados en mí. Quería estar en Olimpia, pero es un poco difícil si tu tienes quien te coloque o si no le caes bien el entrenador. Hay muchas cosas que pasan en el fútbol. No solo importa el talento.

¿Ahora tienes una oportunidad, pero también un gran reto?

Tuve la oportunidad de hablar con Alberth Elis, somos grandes amigos y nos conocemos desde los 13 años. Tenemos comunicación siempre, me contó que el fútbol de México es muy exigente, se corre mucho. Voy mentalizado que tengo que correr bastante.

Su experiencia no fue buena, ¿qué te ha dicho?

Pienso que no le dieron la suficiente oportunidad. Sé que él va a triunfar. Con más tiempo hubiese demostrado de lo que está hecho. Ahora va para Estados Unidos y sé que allá la meterá.

¿Qué consejos te ha dado?

Ayer hablé con él. Me felicitó y me dijo que era una gran oportunidad para mí y mi familia, que tenía que aprovecharla. Me dijo que el fútbol en México es muy exigente, tanto la afición como los directivos. Le dije que Gracias por los consejos.

Muchos buenos jugadores hondureños no han podido triunfar en México ¿Qué harás para que no te pase lo mismo?

Dar lo mejor de mí cada entreno. Pienso que cada historia es diferente, cada historia tiene su final. Lastimosamente no se ha dado en Honduras, pero no descarto la posibilidad de jugar en Liga Nacional.

Tiene esa espinita de no jugar en La Liga.

Me gustaría jugar aquí y que mi familia me vea. Tengo esa meta, de poder jugar aquí.

¿Cuáles son tus objetivos en México?

Primero estar en Pachuca, quiero debutar en Primera División y ser tomado en cuenta en la Selección y tal vez salir otra vez a Europa.

¿Por qué crees que puedes triunfar en México?

Siento que soy una persona que cada entreno lo doy todo. Me equivocó, pero nunca agacho la cabeza. El que no comete errores no es jugador.

¿Te caído como buen regalo de Navidad esta noticia?

Sí claro, me siento feliz, también mi familia. Creo que es una gran oportunidad para salir adelante.