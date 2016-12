Los 18 goles que anotó Romell Quioto en 2016 le valieron para que el Houston Dynamo de la MLS se fijara en el potente delantero del la Selección Nacional de Honduras y el Olimpia.

Este viernes el club texano oficializó lo que DIEZ había adelantado, el de Balfate, Colón, firmó por el club norteamericano por dos años. Quioto, emocionado, nos cuenta que “me vestiré de naranja en 2017”.

Quioto, nuevamente jugará en el extranjero. ¡Felicidades!

Contento la verdad por esta nueva etapa en mi vida, es una oportunidad que yo estaba esperando, he trabajado mucho durante todo el año para esto y gracias a Dios se me dio y trataremos de hacer las cosas de la mejor manera.

Primero jugaste en Polonia y ahora vas a la MLS...

Yo creo que este compromiso lo que tengo que tomar con mucha seriedad, es una nueva etapa en mi vida y por lo tanto tengo que saber aprovecharla.

Tantos rumores, pero por fin se hizo realidad tu fichaje con el Houston.

Sí, habían tantos rumores que me iba a tantos equipos y al final en alguno tenían que acertar, ja ja ja. Ya es un hecho que me visto de naranja el próximo año.

¿Cómo se da tu contratación?

A través de mi representante, él se encargó de hacer todos estos trámites para que esto por fin fuera un hecho y que formara parte del Houston.

¿Qué otros equipos querían ficharte?

Habían varios de la MLS, pero fue el Houston que accedió a agarrar mis derechos y solo pude negociar directamente con ellos, me pareció muy buena la oferta que me hicieron y por eso me quedé.

Esta semana anunciaron a Elis también. Hay dupla catracha en el Dynamo.

Sí y la verdad que será muy lindo poder compartir con ellos, mis compañeros de Selección, Alberth Elis, Boniek García, José Escalante, vamos a tratar de hacer las cosas bien para poder sacar adelante al equipo, es un ataque fuerte.

-Quioto se ha consolidado en la Selección Nacional, donde es habitual a la par de Alberth Elis. Así como en la “H”, lo tendrá en el Dynamo. Unos diablos.

La frase de la Nasa es: “Houston tenemos un problema”. Pero ahora es “Houston ya no hay problema”, con el ataque Elis-Quioto...

Ja ja ja sí, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas de la misma manera como lo hicimos en Olimpia y la Selección, seguiremos demostrando que estamos pasando por un gran momento y por eso Houston nos ha traído.

¿Cuál crees que fue ese momento para que se interesaran en tí los equipos extranjeros?

Yo creo que he tenido un buen año, en los Juegos Olímpicos, en el Olimpia, mis goles con la Selección Mayor, he trabajado bien para dar este salto.

¿Sientes que te costó volver a salir al extranjero?

Sí, ya quería salir, creo que era mi momento, yo sentía que ya debía y ahora viene el reto más fuerte de trabajar más duro para darlo todo en el equipo.

¿Qué dijo el profesor Pinto sobre el fichaje?

He podido hablar con él y me ha dicho que le gustaría que estuviese en la Copa Centroamericana, pero bueno, esa es desición del equipo. La pretemporada inicia en enero y veremos qué pasa.

¿Cuándo harán la presentación oficial?

Hasta cuando esté allá creo, me incorporo a mediados de enero, el equipo ya me mandó un trabajo para poder hacerlo acá.

PARA SABERLO

38

Goles anotó Quioto con el Olimpia en Liga Nacional. Además, convirtió cuatro anotaciones en la Liga de Campeones de la Concacaf.

70

Goles ha convertido Quioto en su carrera, con Olimpia, Vida y la Selección Nacional de Honduras.

LO MALO

Hackearon su cuenta en Instagram.

"Es terrible que no lo dejan en paz a uno, pero bueno esto es así, es feo porque uno no tiene tranquilidad en sus cosas".





LAS CIFRAS DE ROMELL QUIOTO EN 2016

Con Olimpia en Liga

>31 juegos

>10 goles

>1 título



Con Olimpia en Concacaf

>2 juegos

>2 goles



Con Selección Nacional

>10 juegos

>4 goles



Con la Sub-23

>10 juegos

>2 goles