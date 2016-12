El delantero Eddie Hernández nos cuenta todo lo que vivió en el 2016 con el Qingdao Jonoon de China y también menciona las opciones de otros países que está manejando su representantes para decidir su futuro en los próximos días.

El “Cañonero” del Aguán además espera tener mayor participación con la Selección de Honduras en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018.

¿Cómo calificas el año 2016 en lo personal?

Ha sido un año bueno, en lo personal las cosas me han salido bien, en lo colectivo, no como hubiera querido en el equipo. Pero lo resumo el año como algo positivo incluyendo lo vivido con la Selección con un arranque poco difícil, pero que supimos remediarlo en el segundo partido, queríamos ganar los dos lógicamente, pero al final no se dio, me puso contento por el triunfo y el gol que anoté para darle la tranquilidad a la Bicolor en ese duelo.

¿Cómo valoras tu experiencia en China?

Muy buena, fue una experiencia muy complicada al principio porque me costó un poco en la parte de la adaptación, pero pude sacarle muchas cosas positivas estando allá, aprender nueva cultura y comportamiento que le sirva a uno para tener un mejor crecimiento.

¿Qué tan bueno es el nivel futbolístico de China?

Se puede pensar que la liga no es tan buena, pero aseguro que tienen jugadores muy buenos así como los equipos, es una liga muy competitiva a pesar que estuve en Segunda División. Traté de hacer las cosas de la mejor manera, me ayudó a crecer mucho porque las canchas son muy buenas, con una infraestructura de alto nivel.

¿Qué se viene para Eddie Hernández en este 2017?

El contrato ya se terminó con el Qingdao Jonoon y ahora mi futuro es Motagua porque tengo un año y medio de contrato con ellos todavía y estoy tranquilo por esa parte esperando si salen ofertas de estos días, pero lógicamente hay que sentarse hablar con la gente de Motagua para sacar un beneficio que les sirva a ellos y a mí en lo personal.

¿Hay ofertas para seguir en el extranjero actualmente?

Es un tema que lo está manejando mi representante, gracias a Dios es una persona que no me anda calentando la cabeza al mencionarme nombres de equipos, porque uno tiende a ilusionarse y hasta hace comentarios a la familia, amistades y al final si las cosas no se dan uno queda mal, por eso él simplemente me avisa de cuántas opciones y en este momento hay varias ofertas que las maneja y está tratando de hablarlo con la gente del Motagua para que se resuelva de una forma positiva.

¿De qué ligas hay ofertas?

Siempre en China hay opciones gracias a Dios, también hay una posibilidad en Ecuador que estamos analizándola y hay una posibilidad de integrar la MLS, pero como lo digo no hay nada concreto solo son rumores, mi representante está mirando las mejores opciones y a mí solo me toca esperar que en los próximos días se pueda resolver algo.

¿Para Eddie es prioridad seguir en el extranjero?

Sí, uno como futbolista quiere seguir en el extranjero, pero me toca esperar una buena opción no puedo agarrar la primera que salga, porque uno tiene que ver la parte económica, la liga, la competición que hay, por eso es mejor esperar, pero el exterior sigue siendo la prioridad.

¿De quedarte en Motagua tendrás mucha competencia en el ataque?

Sería bonito, porque es una competencia sana, al final el beneficiado es el equipo, el cual cuenta con grandes delanteros como Rubilio Castillo, Marco Tulio Vega y Erick Andino que están haciendo las cosas bien, uno como delantero pelea su puesto sin regalar nada y más en un equipo grande como lo es Motagua.

Cambiando un poco de tema, ¿qué expectativas le miras a Honduras en la hexagonal final?

Está complicada porque cada selección está peleando por hacerlo mejor, nadie quiere regalar ni perder y más en casa, lastimosamente a nosotros se nos fue un partido, pero esperamos que de visitantes podamos sumar puntos, hay que aprovechar cada oportunidad que nos quede porque las cosas serán bastante complicadas, pero siguiendo con la ideología de Jorge Luis Pinto podemos hacer las cosas bien y conseguir esa clasificación otra vez más al Mundial que sería algo bonito.

¿Las dos fechas de marzo serán complicadas?

Tanto la visita a Estados Unidos como recibir en casa a Costa Rica serán complicadas. Los primeros vienen de perder sus dos primeros partidos, pero eso no le quita la potencia que son como país, cuentan con grandes jugadores, ni ellos están eliminados ni Costa Rica clasificados al Mundial solo porque ganaron dos partidos, serán juegos bastantes reñidos, muy disputados y complicados, pero esto es fútbol y debemos defenderlo dentro del terreno de juego. De ahora en adelante las oportunidades van hacer mínimas por eso hay que aprovecharlas.

¿Qué pides para este 2017?

Le pido a Dios que me llene de salud junto a mi familia y en lo futbolístico espero ganar muchos títulos.