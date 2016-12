El colombiano Wilmer Cabrera, técnico del Houston Dynamo, explica las condiciones que vio en el delantero hondureño Alberth Elis y cuenta desde hace cuanto lo tiene en la mira.

"Alberth es un jugador que vengo siguiendo desde hace tres años por medio de Concacaf. Lo he visto con la Sub-20, la preolímpica, Olímpica y ahora absoluta de Honduras", inició contando en entrevista al portal del club.

Si hay algo de Elis que atrajo la atención de Cabrera es su versatilidad, ya que puede desempeñarse por ambas bandas.

"He tenido un seguimiento cercano, he visto su evolución, me gusta mucho su estilo de juego. Es un delantero que puede jugar en las tres posiciones, tanto por derecha, izquierda o el centro".

"Es veloz, muy hábil, tiene una velocidad y potencia increíble para encarar y buscar el gol", cerró.