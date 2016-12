“Choco” Lozano: “No será fácil entrar de nuevo en el once del Tenerife”

El delantero hondureño Anthony “Choco” Lozano se muestra contento porque ya está en la última etapa para reaparecer con el Tenerife de la segunda división de España luego de lesionarse en octubre.

“No tengo ninguna molestia de la lesión y estoy trabajando muy fuerte. Estoy muy contento de poder estar de nuevo con los compañeros, tenía ganas y ansiedad por volver”, dijo a DeporPress.

El catracho afirma que su recuperación “fue complicado. Se me hizo muy largo, había que cumplir unos plazos, así se hizo, y ahora con mucha alegría. La familia y los amigos me han apoyado durante este tiempo. La lesión puede ser por la suma de todos, viajes, Río y demás. Pero ahora no me puedo lamentar, solo pienso en aportar. Voy a trabajar como siempre al cien por cien y espero no tener más complicaciones”.

Leer: PONCE MORAZÁN SERÁ DEMANDADO EN LOS JUZGADOS

El jugador manifiesta que quiere “volver, entrenar y ver que puedo entrar en una convocatoria es una alegría muy grande. Yo me siento bien, no he sentido molestias y me toca ponerme en el tono físico adecuado. Uno tiene que ganarse el puesto en base al trabajo, el equipo ha estado funcionando bien, hay competencia y no será fácil entrar de nuevo en el once”.

Lozano habló sobre su compatriota Darixon Vuelto quien al igual que él, se encuentra lesionado y todavía no ha podido debutar. “Tiene que tener paciencia, él tiene mucha calidad y no le ha llegado la oportunidad. Cuando llegue, estará preparado”.

Lozano se perdió los últimos dos partidos eliminatorios del arranque del hexagonal con Honduras y ahora que está de vuelta, se enfoca en darle al Tenerife el ascenso a primera división que es lo que añoran los aficionados de la isla.

“Desde un principio, tenemos un gran equipo y podemos pelear para ascender aunque será muy complicado, porque la categoría es muy igualada. En enero es difícil, intentaremos dar un paso adelante y acercarnos todavía más a la zona más alta”, sentenció.