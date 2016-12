Jorge Zaldívar, el “ladrón” de cohetes que se convirtió en campeón en Guatemala

Atrás quedaron los años en que le robaba hasta 30 marquetas de cohetes a su madre Gladis para ir a reventarlas con su amiguitos. La vida de Jorge Zaldívar ha cambiado mucho y cuenta en títulos las grandes alegrías que el fútbol, su gran pasión, le han traído en Honduras y Guatemala.



Su reciente coronación con el Antigua en suelo chapín ha hecho de la Navidad y Año Nuevo de su familia algo más que especial, por lo que entre anécdotas, comidas y bebidas tradicionales de la época el zaguero alista su vuelta con el onceno guatemalteco.



“Fue una oportunidad que Dios me abrió y la tomé, no tenía la fe de salir a mi edad. Gracias a él logramos el campeonato”, comienza diciendo Jorge.



El menor de los Zaldívar manifiesta que “todo campeonato es bonito, pero este lo disfruté mucho porque fue afuera del país, es un recuerdo muy bueno y esperamos en 2017 proponernos nuevas metas y ser mejor”, expresó.



Perderse la gran final fue a juicio personal “algo muy duro” ya que se dio por estar “practicando penales”, lo que hizo “imposible jugar y por más que le rogué al entrenador, no se pudo”.



Estar en su natal La Lima es para el ex defensor de Real España, Victoria, Hispano y Honduras “muy lindo, he venido a compartir con mi hijo lindos días, con mi madre y mi hermano que está de paseo, ojalá estos días la pasemos de lo mejor y cambiar el chip para 2017”, apunta.





En días que la Ciudad del 'Oro Verde' destila fútbol con las potras navideñas, el “3” destaca que “la sangre de mi papá es futbolera, no jugó profesional pero fue un gran jugador”.



Él, por su parte, le siguió los pasos a su hermano mayor Roberto Zaldívar, quien militó en escuadras como Deportes Progreseño, Platense y Marathón en los noventas”.



¿Qué ha hecho en estas fiestas? Jorgito, como le dicen en casa, se sincera: “Hacemos lo común, comer tamales, pollo asado, frutas y salimos a comer algo rápido; más que todo compartir, platicar y estar felices juntos, gracias a Dios tengo a mi familia bien, a mi hijo que tanto amo y es por quien yo vivo”.



Concluyendo la charla, el futbolista nos deja patente su deseo para el año venidero.



“Quiero ser un mejor padre, darle una buena educación a mi hijo, tener trabajo y con salud a mis padres; en lo profesional hacer un buen torneo con el Antigua, en mayo termina mi contrato, pero vamos a hacerlo de la mejor manera para ver si nos quedamos unos dos años más en el extranjero” finalizó.