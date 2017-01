Andy Najar cuenta el día que pensó jugar con la selección de Estados Unidos

El futuro de Andy Najar puede dar un giro inesperado en los próximos meses ya que ahora que está recuperado, los clubes de grandes ligas han vuelto a preguntar por él. Además confiesa como lo contactó en 2011 la Federación de Estados Unidos para jugar en la Selección en una entrevista para el programa deportivo "Pasame La bola" de Boston.

¿Qué le dijo Jurgen Klinsmann cuando le llamó? Incluso revela que fue a un partido amistoso que jugaron Estados Unidos contra Brasil en Nueva York. Cuenta el pedido que le ha hecho el entrenador de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, sobre los partidos de marzo.

¿Cómo fue tu infancia en Honduras?

Muy difícil, yo jugaba pelota hasta en el lodo, con zapatos y sin zapatos, es lindo recordar esas cosas. No todos tienen el privilegio, son recuerdos únicos que uno no olvida.

¿Cuándo estabas en Honduras aspirabas a ser futbolista?

Siempre, desde que tenía tres años siempre quise ser jugador profesional, ese fue el sueño y la verdad que me he caracterizado por ser una persona que siempre tengo metas y me gusta cumplirlas. Yo siempre me propongo que cuando quiero algo voy por él, nada en la vida es fácil.

¿En qué equipo te gustó o pensaste jugar de niño?

En el Olimpia, uno siempre quiere jugar en los mejores equipos del país y siempre quise en el Albo, siempre los he apoyado, soy olimpista.

¿Antes de viajar a Estados Unidos, algún entrenador o cazatalentos te buscó?

No. Es que es difícil cuando uno vive en el sur tener oportunidades de jugar en la Liga Nacional porque no hay muchas personas que van a ir de la capital al sur a buscar talentos, eso es lo que hace falta en el país. Jugadores hay con gran nivel, pero no hay oportunidades y eso es lo que hace falta.

¿Será que se enfocan más en la costa norte y no miran hacia el sur?

Lo que pasa es que ir a el Sur es difícil, el ambiente es diferente.

¿Qué fue lo que más te dolió cuando dejaste Choluteca?

Dejar a mi abuelita y mis tíos, los primos, los amigos.

Te recuperaste rápido de la lesión. ¿Le echaste ganas?

Sí claro. Este tipo de lesiones ningún tipo de jugador las quiere tener, es una de las más difíciles, más cuando estás pasando tu mejor momento. Cualquier jugador que no esté listo ufff, es duro.

¿Cómo fue que te lesionaste, fue por el terreno?

Fue en segundos, creo que un mal movimiento que hice y sentí que el ligamento se rompió.

¿Qué pensaste?

A mí normalmente me pueden pegar duro, pero si no tengo nada no me caigo, no me gusta hacer show, trato de tener la pelota. Pero en ese momento... Ya me había pasado en el tobillo derecho. Sentí como que había quebrado una madera y dije: Me jodí. No me podía levantar y llamé a los médicos que me decían te necesitamos. Me pusieron spray, volví a entrar, trotababa, pero no sentía la rodilla y la sentía en el aire, aceleré y pedí cambio.

¿Fue difícil ese tiempo afuera?

Era difícil porque estaba en el mejor momento, sabía que al final de la temporada me iba del equipo.

¿Se hablaba de qué te quería el Arsenal?

Fijate que el Arsenal estaba interesado en mí desde el 2010 cuando jugaba en el DC United, luego se dieron otros equipos que hicieron ofertas por mí de grandes ligas pero el Anderlecht les dijo que no estaba en venta en ese momento.

Andy Najar atendió a los periodistas hondureños en su casa en Virginia.

¿Qué te llevó a decidirte por Honduras y no por Estados Unidos cuando pudiste jugar?

Uno cuando está pequeño sueña con jugar en la Selección y eso me llevó a decidirme por el país. Siempre mantuve esa meta de jugar en la H, no sé como pero tengo la confianza. Tuve la oportunidad de jugar con la selección de Estados Unidos, hablé con el presidente de la Federación (Sunil Gulati). Incluso fui a un partido entre Estados Unidos y Brasil en Nueva York, fui a verlo y estaba allí el dirigente.

¿Qué posibilidades tenías de jugar para Estados Unidos?

Mucha gente me decía que jugara para Estados Unidos pero muchos compatriotas me pidieron para Honduras. Iba a ser lindo si jugara para EUA pero siempre mantuve mi corazón por la H.

¿Se te acercaron mucho?

Claro, incluso yo hablé con Jurgen Klinsmann y me dijo que estaba interesado para que jugara con ellos y me aconsejó que me esperara. Hablamos por teléfono porque se mostraba muy interesado. Me propusieron para que jugara nada más.

¿Hubo noches en qué pensaste jugar para Estados Unidos?

No te voy a mentir. Sí habían días que decía, juego para Estados Unidos... Porque uno siempre desea estar en las mejores selecciones e ir a los mundiales. En ese entonces Estados Unidos tenía buenos jugadores, tenía a Donovan.

¿Crees que Honduras puede clasificar al Mundial de Rusia?

Sí, a pesar de la juventud que tenemos, sí, tenemos dos partidos difíciles (contra Estados Unidos y Costa Rica).

¿Cómo es Jorge Luis Pinto?

Siempre hace resúmenes de cuantas llegadas hacemos al marco, cuantos disparos y todo eso. No le podés decir disparé, él lo va apuntando todo.

¿Tenés comunicación seguida con Pinto?

Sí, hablamos, me manda mensajes sobre cómo va mi recuperación e incluso me ha dicho que me prepare fuerte para esos dos partidos que nos vienen en marzo.

¿Vas a ir a los amistosos de febrero que tiene Honduras?

Vamos a ver si son fechas Fifa. Si me convocan, pues vamos a ver, el club está obligado a prestarme. Depende de las fechas, para ese tiempo nos toca la Europa League, viajamos a Rusia para jugar contra Zenit, si no me equivoco, esos duelos son el 18 y el juego de la Selección es el 16, vamos a ver...

¿Últimamente has escuchado algún equipo que te pretenda?

Desde la temporada pasada que habían equipos interesados, algunos ya vieron que estoy de regreso, han preguntado otra vez.