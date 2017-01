Alberth Elis y Romell Quioto viajaron a Houston con la misión de triunfar

Los delanteros hondureños Alberth Elis y Romell Quioto partieron este miércoles a Houston para incorporarse al Dynamo, club de la MLS que será su nueva casa.

El dúo dinámico partió ilusionado por este nuevo reto que se les presenta y no descartan que puedan participar en la Copa Uncaf, pero dialogarán con el técnico Wilmer Cabrera para poder incorporarse.

"Muy contento por esta etapa que estoy iniciando, era lo que quería y ya se me dio esta oportunidad y sacaré el mejor provecho. Vamos a esperar que inicie la pretemporada para ponernos a las órdenes del técnico y poder regresar".", declaró Romell Quioto.

"No sabemos nada si podremos estar o no en la Copa Uncaf, pero tanto Elis como yo nunca le diremos no a la Selección, pero todo será dialogado entre Pinto y el técnico, de momento no nos han comunicado nada, pero obviamente si queremos estar", agregó.

Por su parte Alberth Elis, se refirió al momento cumbre que inclinó la balanza para fichar por el conjunto texano de la MLS.

"Gracias a Dios se me dio la oportunidad de ir al Houston y estoy muy motivado, espero que todo salga bien. Es un lindo reto, por ahí en Monterrey no salieron las cosas como queríamos y tengo esta oportunidad para hacerlas bien", enfatizó.

Y explicó: "Es cierto la plática con el DT del Dynamo, en el aeropuerto nos encontramos y desde ahí comenzó todo para que yo pudiera llegar al Houston, él dijo que le gustaba la idea de que yo llegara ahí, me dijo que iba a hacer buena dupla con Quioto y eso me motivó".