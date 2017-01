Mario Martínez revela que tiene ofertas de Catar y Arabia Saudita

El mediocampista hondureño Mario Martínez quien finaliza contrato en junio con el ENNPI de Egipto, ha confirmado en EXCLUSIVA a DIEZ que tiene ofertas de equipos de Oriente Medio.

El futbolista además dio detalles curiosos del tiempo que lleva viviendo en la nación musulmana de África; además, habla de su futuro futbolístico, la Selección de Honduras y la felicidad que compartir Año Nuevo en su comunidad le trajo consigo.

"Antes de irme a Egipto, estaba en la Copa Oro recuerdo, hubo ofertas de la MLS pero yo creo que en este momento de mi carrera uno tiene que pensar en la familia; tuve ofertas hasta de Costa Rica, en América, Arabia Saudita y Egipto, en donde me presentaron un contrato muy bueno y me pareció bien, me arriesgué a esa aventura, tomé esa oportunidad. Uno disfruta, pero va buscando el futuro que le pueda dar a la familia. Esta carrera es corta y uno tiene que aprovechar las oportunidades", comentó Martínez.

El zurdo quien se ha convertido en titular indiscutible con el ENPPI de Egipto, ha vivido una buena experiencia y al ser figura en el equipo farahón, lo han visto representantes de clubes del Medio Oriente y confirma que equipos lo quieren.

"Por ahora ahí, vivo el momento, quiero cumplir contrato con el equipo; últimamente me han llamado equipos de Catar y Arabia Saudita solicitando mis servicios; yo creo que en Egipto te cotizás, pero veremos qué pasa, no puedo hablar de ofertas estando en un club", sentenció Mario.

Y sigue: "Obviamente uno quiere que cada año que vaya pasando las cosas salgan mejor, uno quiere terminar el contrato con su equipo, hemos estado hablando; últimamente había problemas porque quería cambiar de ambiente y el equipo no me dejó. Toca cumplir y las expectativas son trabajar, hacer un buen torneo y seguir en la misma línea que he venido con el club para un posible llamado a la Selección; estar ahí es un sueño para cada jugador.