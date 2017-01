Roby Norales ya se puso la elástica del Bengaluru de la India

Feliz por el trato recibido de parte de la junta directiva del Bengaluru de la India tras su primer entrenamiento, afirma estar el delantero hondureño Roby Norales.

"La verdad la directiva fue muy amable, el idoma es puro inglés; hoy me presenté al entreno, solo me bajé del avión a las 4:00 de la mañana y a las 9:00 am ya estaba entrenando", apuntó 'Robygol' en relación a ese primer contacto que tuvo con su nuevos compañeros.

Roby Norales se va a la India y le pide disculpa a Jorge Luis Pinto.

El futbolista, que anotó 10 goles con Platense el pasado torneo Apertura, añadió que "el cuerpo técnico fue muy amable y los compañeros gracias a Dios también; estamos trabajando muy bien, el equipo mañana juega su primer partido, pero no estaré porque no han pedido mi pase".

Consultado sobre La expectativas con que arriba a territorio indio, en la que representa su segunda experiencia fuera del país luego de haber jugado en el Ayutla guatemalteco, Norales mencionó que "vengo a luchar por un puesto y a poner el nombre de Honduras en lo más alto".

Roby Norales deja el Platense y se va a la India.

Datos

Roby Norales firmó por los próximos cinco meses con el Bengaluru de la India. Su contrato expira en mayo.

El bonito estadio Sree Kanteerava, que será la nueva casa de Roby Norales, tiene capacidad para 25 mil espectadores y fue fundado en 1997.