Técnico del Houston Dynamo: ”Es importante que Elis y Quioto hagan pretemporada, tienen que estar aquí”

El andar de Alberth Elis y Romell Quioto en el Houston Dynamo de la MLS ha iniciado. Ambos futbolistas llegan a los “Oranges” como estrellas, ese calificativo también los tiene como pieza clave en la selección nacional, situación por la cual representa una baja sensible su no participación en la Copa Centroamericana.

Wilmer Cabrera, técnico del Dynamo aseveró que el no prestar a los catrachos se debe a que el torneo regional no es de cáracter FIFA por lo que no estaban obligados a cederlos, además enfatizó en la importancia de hacer una buena pre-temporada que a la postre tambien sirva en la selección nacional.

JORGE LUIS PINTO FUE CLAVE PARA QUE TOLIMA CONTRARA A EDDIE HERNANDEZ

”El 23 de enero comenzamos los trabajos, esto es muy clave para que ellos tengan un año bueno con el equipo y la selección y de esta manera jueguen 45 o 50 partidos en el 2017. Es obligatorio darle una buena pretemporada para darle una buena base, no sé si la Copa de Naciones es fecha FIFA, despues de un descanso es importante esten acá para trabajar con el equipo”. Dijo el estratega.

Sobre el conocimiento que tiene de Elis y Quito, y el tiempo que viene siguiendoles la pista, mencionó: “Yo mismo por el tiempo que he estado en selecciones juveniles los he visto, he estado presente mirando y anotando todo cuando ellos han jugado en mundiales juveniles, pre y olímpicos y la selección mayor, ellos han hecho que su nivel sea sobresaliente, otros equipos los seguían pero nosotros tuvimos un esfuerzo para traerlos. Cerró Cabrera.