Muma Bernárdez revela los conflictos de Honduras en el Mundial de Sudáfrica

El defensor hondureño Víctor Bernárdez habla abiertamente sobre la división que afectó a Honduras en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Revela que no había dos grupos como se dijo, sino que eran tres y que hizo el técnico Reinaldo Rueda al respecto.

“Yo no quería dar entrevistas ese día (cuando habló de los muñecos). Ese era mi Mundial, yo tenía un precontrato con un club y me querían ver jugando, era titular en esa Selección, era mi mundial. Al primero que le dije fue a David Suazo porque compartíamos habitación y le dije: Estoy mamado, yo di declaraciones porque quiero jugar”, contó Muma al periodista Juan Carlos Pineda Chacón de Televicentro.

Y siguió diciendo: "Rueda sin ver la entrevista (donde explotó por no jugar) me puso de titular. Me había puesto de titular en los entrenamientos pero cuando vio la entrevista en el diario me preguntó porque había dicho eso, que él había peleado por mí, que había dejado a Erick Norales para llevarme, que se la jugó por mí. Por un momento sentí… pero… ya estaba”, comentó el jugador del San José de la MLS.

ASÍ DIVIDIERON EL CAMERINO EN SUDÁFRICA

Muma reveló que la división fue una de las cosas que llevó a Honduras a no lograr ganar un solo partido y apenas sumar un punto contra Suiza. En los medios se informaba que los que jugaban en Europa querían dominar la Bicolor, pero los de la Liga local de mayor experiencia se oponían.

“Se fueron todos los jugadores y me llama el profesor Rueda y me dice: ‘Ahora que sigue…’ Hablé con Edgar Álvarez, con Hendry Thomas y les dije: Hay que morirse porque habían tres grupos (en la selección) y se rompió totalmente el grupo. Se intentó repararlo en muchas veces, unos estaban en Europa como Hendry Thomas, Maynor Figueroa, David Suazo, Edgar Álvarez. Y en muchas cosas siempre el que era más calmado era David”.

Muma confesó que siempre ha sido un tipo frontal. “Soy muy difícil y no tengo mucha paciencia. El que no le gusta algo de mí que me diga y lo arreglamos. Hay demasiado ego en el fútbol, algunos no quieren ver crecer a otros, es a nivel mundial el egoísmo pero en Honduras es mucho más que en Estados Unidos o en Bélgica donde he jugado”.

Muma Bernárdez junto al entrenador Reinaldo Rueda en la preparación de la Selección.

El defensor hondureño también reveló quienes son sus verdaderos amigos en el fútbol y hasta dio los nombres, son muy pocos. “Mis amigos son Boniek García, Maynor Figueroa, Brayan Beckeles y David Suazo ellos son mis verdaderos amigos en el fútbol”.

OTRAS CONFESIONES DE MUMA:

El secreto de los potentes tiros libres: “Primi Maradiaga me decía que le apuntara al tercer jugador de la barrera que le diera en la cara, el estómago o donde sea, pero que siempre al tercero”.

El gol recordado: “El que le hice al Olimpia que fue del campeonato, también le hice uno al Platense que andaba de blanco ja, ja, ja, pero no soy antiolimpista, me gusta vestirme con camisas blancas”.

¿Jugaría para el Olimpia?: "Una vez Olimpia me tanteó, yo soy profesional. Siempre he sido agradecido, yo hablaría primero con la gente de Motagua, trabajaría donde esté bien, todavía no estoy retirado”.

La Copa 14 que conquistó el ciclón azul: “No disfruté la Copa que ganó Motagua porque me fui a una boda, luego tuve que asistir al bautismo de mi hija”.