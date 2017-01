El futbolista hondureño, Andy Najar, estuvo en una transmisión en vivo para la página de facebook del Anderlecht para atender a todos sus seguidores.

Najar habló de todo, es más dijo quien es su jugador favorito, su futuro futbolístico y se atevió a mencionar a Messi y Cristiano Ronaldo.

"Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Andy Najar y ahora mismo estoy en La Manga, en un campamento de entrenamiento con mi equipo el Anderlecht, voy a contestar todas las preguntas que ustedes tengan" espezó diciendo el 'catracho'.



Hola Charlie



"Mi posición favorita en el campo no importa, yo solo quiero jugar donde sea, porque solo quiero jugar"



Peter



"Claro, es mi país y siempre voy a extrañar Honduras"



Vivian



"Sí, ya estamos listos y pues la lesión quedó atrás y vivo el presente" sobre un gol o una asistencia dijo: "Yo prefiero asistir".

Actualidad con el Anderlecht: "Podemos ganar el título, esa es nuestra prioridad ahora mismo. Y pasar a la próxima ronda en la temporada. Estamos trabajando muy duro para ser campeónes"



Su futuro: "No estoy pensando ahora mismo en dejar al Anderlecht, solo pienso en jugar en el equipo y hacer lo mejor, tratar de ayudar al equipo para conseguir el título"



"Sí, claro. Creo que podemos ganar los partidos, vencer a cualquier equipo en Bélgica. Para mí Anderlecht es el mejor equipo en la Pro League"



Jugador que admira: "El mejor jugador con el que he jugado es Alexis Sánchez, es un jugador increíble, tiene todo, para mí es uno de los mejores jugadores en el mundo"



"No pienso acerca de eso ahora mismo. Solo estoy pensando en jugar para el Anderlecht y después veremos en el futuro. Pero ahora solo pienso jugar en el club"



Le coquetea al Arsenal: "Pienso que el mejor equipo en el mundo es el Arsenal".



"Primero Dios la idea es tratar de ser campeón este año y poder hacer una gran temporada con el equipo"



Selección de Honduras: "Sí, tenemos dos partidos muy importantes con la Selección y espero poder estar disponible para ayudar a mi país"



"Para mí el único equipo para jugar en Bélgica es el Anderlecht. Espero que pueda jugar solo para el Anderlecth, en el futuro podemos ver, pero no jugaría en otro equipo en Bélgica, solo el Anderlecht"



¿Messi o Cristiano? "Messi es el mejor jugador en el mundo. Pero creo que Cristiano Ronaldo tuvo una gran temporada el año pasado y ahora es el mejor jugador del mundo. Pero todos sabemos que Messi es el mejor futbolista"

"España es bonito, muy bonito. Estamos teniendo buenas sesiones de entrenamiento todos los días y estamos preparándonos para estar listos para la otra mitad de temporada"



"Sí, puedo ser un buen jugador para el Arsenal"



"Vicent, mi futuro es ahora mismo en el club, en Anderlecht. No puedo decir más porque nunca sabes"



"Le voy al Olimpia"



"Mi comida favorita es la hondureña, para mí es la mejor comida y también la brasileña"



"Para este año quiere ganar el título y jugar la Liga de Campeones otra vez"



"Ok muchachos, fue agradable hablar con ustedes y responder las preguntas, les deseo lo mejor y espero que el equipo pueda darles el título y continuar adelante"