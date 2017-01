Roby Norales se despachó con la cuchara grande en su puesta de largo con el Bengaluru de la primera división de la India y marcó uno de los dos goles con que venció al Chennai City y se afianzó en la cima de un torneo del cual es su actual campeón.



"Siempre soñé debutar con gol, esto es el comienzo de mi carrera fuera del país", refiere desde suelo indio un contento Roby, cuyo debut no pudo ser mejor puesto que anotó apenas 19 minutos después e haber ingresado de cambio.



Al ser consultado por las sensaciones que le deja el tanto, Norales confiesa que siempre "me imaginé gritar gol fuera de mi país".



A su vez, y con la emotividad que requiere la ocasión, el ariete le manda un mensaje lleno cariño a los suyos: "Se lo dedico a mi esposa y familia en general, por el apoyo también a la gente que de verdad cree en mí".

Así fue el gol de Roby Norales con el Bengaluru



No se podía perder la ocasión de preguntarle por la Selección de Honduras, que el pasado viernes firmó un comienzo triunfal en la Copa Centroamericana de Naciones Panamá 2017: "Solo pude ver los goles por Diez, ya que la diferencia de hora hace que se me haga difícil verlos, pero felicidades a todos mis compañeros porque van a lograr el objetivo de quedar campeones del torneo".



El atacante, que se erigió como el mejor anotador de Platense el curso liguero anterior, en el cual concluyeron como subcampeones nacionales, añadió que no pierde la mirilla en retornar al "equipo de todos": Siempre estoy con la ilusión de volver a la Selección, ya le ofrecí disculpas al profesor Pinto y su cuerpo técnico".



Ante la interrogante de lo primero que sus compañeros de club le dijeron tras anotar en su primera aparición, Robygol comentó que "solo hablan inglés, pero todos me felicitaron y me dijeron que siga luchando por un sueño que llegué aquí, el de ser goleador; estoy muy alegre porque son buenas personas, más mi compañero Juan Antonio que es español. Los técnicos también me felicitaron", expuso.



Roby Norales volverá a saltar al ruedo este miércoles, cuando el Bengaluru, líder de la Liga de India con seis unidades al igual que el Mohun Bagan, vuelva a jugar como local pero frente al Mumbai (7:30 hora hondureña) en el Sree Kanteerava Stadium.



Frase

"Es bello escuchar el nombre de uno así como lo escuchaba en Puerto Cortés, es hermoso; no soy monedita de oro para caerle bien a todos los hondureños, pero siempre dejó todo en manos de Dios".



Dato

El Bengaluru derrotó en su primer partido de la temporada al Shillong Lajong, pero son el concurso de Roby Norales, quien no había recibido su pase internacional proveniente de Honduras.