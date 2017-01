Selección de Estados Unidos le quita joven promesa a Honduras

Allá por el 2014 la Selección Nacional sub15 participaba en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín, China. En ese equipo estaba Paolo Belloni, un joven que nació el 4 de enero de 1999 en Omoa pero de padre italiano y que desde los 11 años jugaba en el Genoa de Italia.

PAOLO BELLONI, EL JOVEN QUE QUIERE SER COMO EL SHARAAWY

Ahora Belloni tiene 18 años y de manera sorpresiva juega con Estados Unidos. Al parecer la FENAFUTH le perdió la pista al joven ya que en ese torneo que estuvo Honduras y era dirigido por Jorge Jiménez, al estratega se le consultó el por qué se dejó de seguir al ahora seleccionado estadounidense y esta noticia lo tomó por sorpresa.

Paolo Belloni en la concentración de Honduras en 2014.

“Ya días no hablamos. No le creo, ¿dónde se dieron cuenta? él estaba pasado para esta sub 17 y está pequeño para la sub 20 y nosotros no manejamos sub18”, dijo Jiménez el cual desconocía que el futbolista ya estaba jugando con el equipo de las barras y las estrellas.

El joven se prepara con Estados Unidos para disputar el Pre-mundial sub20 rumbo al Mundial de Corea.

El estratega nacional cerró diciendo: “No nos hemos comunicado con él pero vamos a contactarlo”, en alusión a la posibilidad que Belloni vuelva a vestir la camiseta de la bicolor.

Belloni jugando ante Perú en el torneo realizado en China en 2014

En el torneo disputado en China, Belloni fue titular de los partidos de grupos contra Islandia, Perú y Vanuatu, ahora el joven destaca con Estados Unidos y con el equipo juvenul del Genova.

Recordar que según el reglamento de la FIFA, un futbolista puede jugar con dos selecciones menores pero al llegar a una selección mayor, debe elegir por un país.