Paolo Belloni, el joven jugador que nació en Omoa y que milita en las inferiores del Genoa de Italia que todavía pone en duda si jugará con Honduras o Estados Unidos.



Belloni ya fue convocado por la selección de Honduras en un Torneo Olímpico Juvenil de Fútbol Masculino Nakín en el 2014, pero los técnicos que han comandado las selecciones menores no le han seguido la pista.



Debido a eso, el habilidoso delantero de 19 años de edad fue contactado por los Estados Unidos para que se uniera a una concentración.

Paolo Belloni, el hondureño que sueña ser como el Sharaawy



"Me recuerdo que fui a México y luego a China con la selección hondureña, pero después no me llamaron y en verano estaba en casa y los de Estados Unidos se contactaron conmigo, fue así que estuve en un campamento de México con ellos" empezó diciendo Paolo sobre la vez que sudó la camisa de los Estados Unidos.



Habla de su futuro: "No he decidido con que país estar, pero cuando me toque decidir sin duda que me iré con Honduras, porque fue el primer equipo que me llamó, aunque en estos últimos años no lo han hecho".



Su paso en concentración con los Estados Unidos: "Fui con Estados Unidos para no despreciar la oportunidad y porque me gusta mucho el fútbol, pero fue una dura decisión".



Se decidió por el equipo de las 'barras y las estrellas: "No, porque fui con ellos solo a entrenar, no es nada oficial, solo un entreno, nada más, pero si me llama la selección hondureña sería mejor".



Cuando le toque decidir: "Quien me den la oportunidad o quien confíe en mí será con el país que jugaré".



Paolo juega en Italia y este es su cuarto año en ese país, juega con la categoría sub 18-19, pero si Honduras no lo toma en cuenta podría jugar con los Estados Unidos, país con el que también estuvo concentrado cuando tenía 14 años.