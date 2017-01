Las alarmas se vuelven a encender para el hondureño Andy Najar, quien volvió a lesionarse de la rodilla y estará de baja entre 3 y 5 semanas, casi un mes que no verá fútbol el catracho con su equipo.



No se trata de una dolencia severa, pero el futbolista del Anderlecht deberá guardar reposo para que no se vuelva más seria su situación.



En noviembre pasado, Najar regresó a las canchas tras recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados que lo mantuvo fuera de acción por casi siete meses.

Andy Najar vuelve a lesionarse con el Anderlecht



El 17 del club belga se habría lesionado en el último entrenamiento el martes pasado y por eso no pudo disputar el partido de liga de ayer que ganaron 4-2 ante el Westerlo, Najar se dobló la rodilla y cayó al suelo con evidente muestras de dolor, según los portales del país europeo, por lo que fue llevado a la enfermería del equipo para atenderlo.



Tras la revisión médica se determinó que se trata de un estirón, pero fue en la misma articulación que lo mantuvo alejado de la gramilla el año pasado.



“Bueno, es parte del fútbol, un pequeño estirón en la rodilla, pero nada más, eso solo se sanará”, dijo el volante a DIEZ.



Esta noticia no solo es mala para Najar y Anderlecht, sino también para la Selección de Honduras, que en marzo volverá a ver acción por la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.



El volante aclaró que espera estar listo para los duelos de la H y que confía en que se recuperará pronto.



“No sé si estaré o no para los partidos del mes de marzo, pero tengo que estar fuera de las canchas por lo menos unas tres a cuatro semanas para evitar alguna recaída y seguir recuperándome haciendo terapias entre otros trabajos que me tocarán”, explicó Najar.



Cabe destacar que la Bicolor ya perdió al volante para el cierre de la ronda pasada de la eliminatoria y el arranque de la hexagonal final ante Panamá y Trinidad y Tobago, asimismo, no pudo contar con el habilidoso volante para los Juegos Olímpicos de Río, en donde la H consiguió llegar hasta las semifinales.



FENAFUTH AL RESPECTO



El presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), Jorge Salomón, manifestó que de momento no tienen nada oficial de parte del cuerpo médico y técnico del Anderlecht, y que en los próximos días el seleccionador Jorge Luis Pinto hablará con el volante y los especialistas del equipo belga para hacer las valoraciones del caso y saber con exactitud si Andy estaría o no para los duelos ante Estados Unidos y Costa Rica en marzo.



“A nosotros no nos ha girado un comunicado oficial respecto a la lesión de Najar, esperaremos que en las próximas horas o días sepamos lo que tiene Najar y saber si contaremos con él, esperamos que sí pueda estar para esos partidos”, informó Salomón.



La duda se dispara por el grado de daño que tuvo el volante en los ligamentos cruzados anteriormente y en esta ocasión sufrió un estiramiento de ligamento en la misma rodilla. “Realmente esperamos no sea nada grave y que se pueda recuperar, le deseamos lo mejor y por supuesto queremos tenerlo en las mejores condiciones”, expresó.