Wilson Palacios cuenta anécdotas con Thierry Henry y Patrick Vieira

En una distendida entrevista, el volante hondureño Wilson Palacios contó detalles su vida en Miami, de sus inicios en el fútbol y de la lesión sufrida en el mejor momento de su carrera.

Palacios se confesó con el periodista hondureño Eduardo Solano en una extensa y amena conversación para Una Noche en Tropical Port. Contó la anécdota con el francés Thierry Henry y lamenta no haber enfrentado al Real Madrid en Champions League.

¿Cómo es tu vida ahora en Miami?

Es buena. Primero mi familia, después este sol no lo cambio por nada.

¿Qué es lo que más te gusta?

El clima, después de venir de un país helado a una ciudad como Miami me recueda Honduras, La Ceiba y hay muchos hondureños.

Imagino que tienes la oportunidad de andar en restaurantes hondureños...

Sí, compartiendo con toda la gente de Honduras. Casualmente vengo de comer en uno de ellos y la pasé espectacular.

En tu carrera ¿qué personajes pudiste ver y decir wow cuando lo estuviste de frente?

Te contaba lo de (Thierry) Henry, solo lo había saludado una vez. Ya en Copa Oro me lo encuentro en el estadio de los Red Bulls y me ve y fue a saludar y decirme: "Palacios cómo estás". Yo quedé como ¡Henry me está saludando!. Yo lo respetaba y ahora está un escalón más, es lo máximo.

¿Aparte de Henry?

A Patrick Vieira. Lo conocí en Italia, para mí uno de los mejores en su puesto. Fue sorprendente porque yo dije ¡puta, Patrick Vieira!. Disculpen la palabra, pero es la emoción.

¿Lo más bonito en tu paso por la Premier League?

Fue jugar la Champions con Tottenham. Contra Milan, para mí fue muy especial. Quería jugar contra Real Madrid por que soy aficionado del equipo, pero no pude por una lesión.

¿Lo más desagradable de tu carrera deportiva?

Mi lesión, estaba en un momento más o menos bueno y tomé la decisión de operarme por que lo tenía que hacer. Tampoco fue operación, fue una limpieza en un menisco. Para mí fue la manchita que tuvo mi carrera en el fútbol.

¿Cuántos años te quedan de fútbol? Por que muchos ya te quieren retirar...

Yo también ya me quiero retirar ja, ja. Son bromas, vamos a ver qué dice el futuro.

De los números que utilizaste; ¿Alguno tiene un significado especial?

Primero el "14" que usé cuando debuté en Honduras con Olimpia. Era el único que estaba, aparte tenía 16 años y me lo dieron, no podía decir nada. Pero me gustó mucho por que representaba a Rudy Williams quien era el mejor lateral del país que jugaba en Olimpia, por que yo siempre he sido Olimpia. Pero para mí mi número es el número "8" porque siempre alucinaba al (José Luis) "Flaco" Pineda.

Hablando del Flaco Pineda, ¿es cierto que junto a Gerson Vázquez eran los más vanidosos de Olimpia?

Yo pienso que sí por que siempre estaban en el espejo. Una vez el Flaco me hizo ponerme una vincha y yo así pelón. Mi hermano (Milton) me dijo: vos estás loco, dónde te la vas a poner si no tenés pelo. Para mí Gerson Vázquez, Elmer Marín, Fabio Ulloa y el Flaco Pineda siempre los voy a respetar por que nos ayudaron mucho en el equipo.

¿De los jugadores con los que jugaste, cuál te ayudó más en el camerino?

Como dije, esos cuatro jugadores son muy importantes en mi carrera. Cuando uno viene iniciando necesita ayuda y ellos ayudaron a todos lo jóvenes que surgimos del Olimpia.

En el extranjero, quién te ayudó con el inglés y la adaptación.

Para mí se llama Daniel de Ridder, para mí era lo máximo. Me ayudaba en la traducción y fue importante. Después fui teniendo compañeros bilingues, pero llegando al Birmingham no tenía a nadie que hablaba español, solo él. Casualmente nos contrataron a ambos, el es holandés, pero había jugado en España.

Cuál es el jugador al que recuerdes que magullaste más duro?

Era al revés, me pegaban a mí, ja, ja. Francis Reyes creo yo, por que era habilidoso. Marvin Chávez también por que uno tenía que darles, solo así podías pararlo.

¿A qué jugador le tenías temor enfrentarlo?

(Hendry) Thomas era muy fuerte y Maynor (Figueroa) cuando jugaba en Victoria. "Muma" (Bernárdez) se sabe que se nubla y anda con cara de perro. Estaba Javier Martínez que era muy fuerte, Denis Ferrera con quien siempre teníamos ese duelo cuando se jugaba con Marathón.

Cuando viajas a Inglaterra ya no hay machuca, baleadas. Cómo era tu comida.

Cambió radicalmente, ahora estoy más gordido por que ya regresaron. Pero la forma de alimentarse en Europa es muy diferente. Se come menos, se come ensalada, pastas, es bien balanceada.

Sobre tus gustos personales; ¿Qué tipo de música te gusta?

Yo me voy con el reggae y la punta. El reggaeton que me está gustando mucho, esta es la música que me motiva más.

¿Tus artistas favoritos?

Ahora estoy siguiendo mucho a Farruko, tal vez por que tiene un mánager hondureño. Bobr Marley y Daddy Yankee.

¿Bailas, vas de fiesta?

A veces vengo por estos lugares a dar un rol, como decimos.

¿Tu color favorito?

El gris. Siempre he ha gustado, no sé por qué, pero para mí con el negro combinan con todo.

¿Tu mejor amigo?

Hendry Thomas. Desde pequeños que nos conocemos es mi mejor amigo, también Maynor (Figueroa), Muma (Bernárdez) y Antonio Valencia (Ecuatoriano).