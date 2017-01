Eddie Hernádez se estrena goleando con el Deportes Tolima de Colombia

Eddie Hernández llegó encendido a Colombia y en su primer partido que ha disputado, marcó el gol que le dio el triunfo al Deportes Tolima que venció 1-0 al Quindio en encuentro de preparación.

Hernández marcó el tanto al minuto 70 y eso le subirá los bonos porque llega con la etiqueta de goleador ya que fue el Bota de Oro de la pasada Copa Centroamericana que ganó Honduras.

Deportes Tolima B venció 1-0 en condición de visitante al Deportes Quindío en juego amistoso. El gol fue obra del hondureño Eddie Hernández. — Furia Pijao (@furiapijao) 29 de enero de 2017

El catracho dice que quiere sobresalir en el fútbol colombiano donde antes estuvieron jugando Carlos Pavón en el Deportivo Cali y Cristhian Santamaría en el Millonarios en los años 90.

"De mi parte lo primero que puedo decir es que van a tener mi esfuerzo, mi entrega, dentro de la cancha y sobretodo, los goles, que esperamos sean muchos. Nunca me ha gusta ponerme metas, porque eso es limitarse. Esperemos de que sean muchos para el equipo", añadió.

Eddie se describe como un jugador fuerte, con buena técnica, velocidad, precisión en el área contraria. Pero prefiere que sus actuaciones hablen por él: "No me voy a halagar mucho, durante el torneo me podrán observar y espero que en el campo puedan sacar sus propias conclusiones", refirió.