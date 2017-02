Roby Norales, delantero hondureño que fue dado de baja en el Bengaluru de la primera división de la India y pasó a las filas del Ozono FC de segunda, expresa que "no fue fácil recibir la noticia" de su salida a un mes de haber llegado.

"La verdad los malos resultados perjudicaron mi salida; las tres derrotas al hilo también, pero Dios sabe por qué pasó eso, yo como profesional me sentí mal pues en los cuatro partidos que medio jugué demostré la capacidad para estar en el club", lamentó Norales

El futbolista, marcó 10 goles y fue subcampeón con Platense en el torneo Apertura pasado, esto le valió su salida al exterior y dejó en claro que "no pasó ni un problema con el técnico, compañeros o directiva, siempre me puse a la disposición para hacer las cosas bien, le agradezco al Bengaluru por todo", expuso.

En relación a la "explicación" que le dio el estratega español Albert Roca, ex seleccionador de El Salvador, fue que "ellos andaban buscando un centrodelantero, no un media punta, pero que se sentía mal porque le tocaba decidir por los malos resultados".

Norales generó bunas impresiones en sus primeros juegos con el Bengaluru pero al final no pudo quedarse.

Sin quitar el dedo del renglón, añadió que "la junta directiva lo estaba presionando y yo lo único que le dije fue que lo entendía y que muchas gracias, que no se me olvidará que él me trajo a la India; Dios tiene algún propósito para mi vida".

LEE: ANTHONY LOZANO ES TITULAR Y DA ASISTENCIA EN TRIUNFO DEL TENERIFE

Ya en perspectiva de su nuevo club, el Ozono FC, Norales mencionó que llega solo por tres meses pero con la ilusión de ascender a la máxima categoría.

"Les doy las gracias por la confianza; empezaré desde cero para ser un gran jugador, lo haré porque soy profesional y actuaré como lo que soy, un hombre recto. Eso a pesar que es duro lo que me pasó a un mes de llegar a este país".

Un gol anotó el catracho, fue en su primer encuentro con con el conjunto hindú.

Roby Norales, anotó un gol en su debut y sufrió un penal en su penúltima presentación con los "Blues", no esconde sus grandes expectativas en su nuevo equipo.

"Este club es el candidato a subir a primera y es un lindo reto tener un ascenso en el extranjero, pues te valoran más como futbolista. Mis colegas quisieran estar en el extranjero y tener un trabajo para llevar alimento a su familia y Dios me lo dio a mí; lo voy a valorar con humildad", cerró.

Lo dijo Roby

"No fue nada fácil recibir esta noticia porque cuando uno sale de su país es para demostrar que tenés capacidad, pero gracias a Dios mi familia me apoya y no me han dejado solo; pensé regresarme con las manos vacías, pero ellos me ayudaron a tomar ánimo".

Dato

Roby Norales jugó 144 minutos con el Bengaluru en la primera división de la India y el pasado martes no fue utilizado en el duelo que los dejó fuera de la Liga de Campeones de Asia tras caer 2-1 con el Al Wihdat de Jordania.