Darixon Vuelto no sabe si continuará en el Tenerife al final de la temporada

El juvenil Darixon Vuelto se encuentra en Honduras para prepararse con la Selección Nacional y disputar el Pre-Mundial Sub20 a disputarse en Costa Rica.

El catracho asegura que no sabe si continurará en Tenerife porque en Junio vence su préstamo, a pesar de ello saca lo positivo de dicha experiencia la cual lo ha mantenido marginado del primer equipo por una lesión que lo alejó de las canchas alrededor de tres meses

“Cuando empezaba a ser llamado en lista del primer equipo fue cuando me lesioné, fue lamentable pero todo pasa con un propósito. Ellos me dijeron que viniera a Honduras para retormar mi nivel con la selección”, dijo el zurdo.

El jugador estuvo fuera de las canchas por tres meses, eso le ha afectado en su participación con el Tenerife.

Acerca de su situación contractual y las dudas que lo embargan sobre su continuidad en el conjunto blanquiazul, agregó: “ Mi préstamo se vence en Junio, la real verdad no sé si voy a continuar. Yo tengo tranquilidad y el Choco siempre me dice que tenga tranquilidad. Al final salir tan joven me ha servido de mucho”.

Ante ese futuro no tan claro, el jugador aseveró que en caso de volver al país no tendría ningún problema de ayudar a ascender al Victoria, club que lo vio nacer en Liga Nacional.

Honduras venció 3-2 y 2-0 a Costa Rica. En ambos juego, Vuelto anotó. (Uno en cada juego)

“Yo me debo a Victoria y si me toca ayudarlos no tengo ningún problema aunque no sé quiénes son los directivos porque los cambian constantemente, igual me gustaría jugar en alguno de los cuatro grandes, veremos que dice Dios”. Finalizó.