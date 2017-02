Roby Norales será baja durante 15 días en el Ozone de la India

La suerte parece no acompañar al delantero Roby Norales en su segunda experiencia en el extranjero. El hondureño del Ozone de la categoría 2 del balompié indio se lesionó el tendón de Aquiles de su pie izquierdo y será baja durante 15 días.

ROBY NORALES ES ENVIADO A LA SEGUNDA DE INDIA

Robygol, quien ya había debutado con la entidad oriental en el empate 0-0 de visita ante el Fateh Hyterabad, jugando 45 minutos, firmó por tres meses tras desligarse del Bengaluru del máximo circuito por decisión del técnico español Albert Roca.

"Esta lesión la tomo como balde de agua fría; me sacan del Bengaluru, Dios es grande y el mismo día que rescindo contrato me abre la puerta con el Ozone, estas cosas nadie las quiere pasar, pero me tiene que dar fortaleza para seguir creciendo y creyendo que Él está con uno, queda recuperarse y trabajar duro para estar en los siguientes partidos", fue lo expuesto por el jugador, que deberá someterse a terapia diarias y trabajo físico mínimo para poder ser de la partida en el menor tiempo posible.

El Ozone integra el grupo C de la segunda división de la India, en donde acumula cuatro puntos en el tercer lugar, tres menos que el líder Kenkre y uno menos que su ultimo rival Fateh Hyderabad.