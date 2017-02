New York Red Bulls de la MLS ficha a joven hondureño Douglas Martínez

Douglas Martínez es sinónimo de superación. El seleccionado Sub-20 hondureño no necesitó de nadie para llegar a la Liga Nacional, solo una maleta de sueños y metas por cumplir y, por supuesto, de su capacidad como futbolista.

El nuevo jugador de las reservas del New York Red Bulls de la MLS conversó con DIEZ sobre esta nueva experiencia en su corta carrera como jugador y deja ver que uno de sus principales objetivos es convencer para ser ascendido al primer equipo.

El oriundo de Coyoles Central, Olanchito, nació un 5 de julio de 1997 y a su corta edad (16) tuvo que tomar un autobús a las 5 de la mañana, desde Isletas Central, donde actualmente reside, para cumplir su sueño de ser futbolista profesional en Honduras.

En Tocoa anotó su primer y único gol en liga Nacional.

"Llegué a los 16 años en 2013 al Vida, ahí comencé mi carrera, pero antes de eso fui a hacer pruebas al Real España pero no pasó nada, luego regresé al Vida. Ahí estuve en reservas como un año y medio, pero cuando llegó 'Primitivo' Maradiaga me subió a primera división", comienza a contar su historia de superación el jovencito que disputará con la Sub-20 hondureña el premundial de Costa Rica con miras al Mundial de Corea del Sur.

Con mucho orgullo y con una voz tímida sigue contando: "Yo al Vida llegué solo, a la mano de Dios como decimos. Un día miré unos comerciales de unos canales de La Ceiba que iban a agarrar a jugadores jóvenes, y desde Isletas Central, de donde yo vívia, me transporté una semana para ir a entrenar, tomaba el bus a las 5 de la mañana porque el entreno era a las 8, llegué solo".



"Antes de eso, cuando fui al Real España el profesor Hermelindo Cantarero luchó por mi, pero al Vida fui solo", rememora.

Douglas Martínez ya ha estado en el Red Bull Arena.

Para llegar a los Cocoteros no necesitó de 'padrino', tomó su propia decisión, y creyendo en su capacidad ocupó solo del pasaje para tomar el bus e ir a buscar su sueño.



"Confié en mí mismo... el profesor Hermelindo me había dicho qué tenía que hacer, entonces ese montón de consejos me ayudaron, supe cómo hacerle, me adapté, porque no es fácil estar solo, yo vivía con mi mamá, apenas tenía 16 años, era solo un niño, no me había adaptado", confiesa.



Douglas Martínez sabe que para su madre es un orgullo y ella, como único motor en su vida, le aconseja como padre y madre a la vez: "Mi mamá está muy orgullosa, cuando venía iniciando me decía, como se dice en Honduras, 'que apretara los huevos', porque hubo días de sufrimiento, pero supe esperar y ahora están los frutos".





AHORA VA A ESTADOS UNIDOS A BUSCAR PONER EN ALTO A HONDURAS



El delantero hondureño viajó en octubre del 2016 a realizar una prueba con el New York Red Bulls. El joventico llevaba la ilusión de convencer y lo logró.

La selección Sub-20 de Honduras disputará el premundial en Costa Rica.

"Fui en octubre del año pasado y a la semana me dijeron que me querían este año con ellos. Yo firmé mi contrato por un año con opción a compra. A finales de marzo me iré para allá, después del premundial", confirma Douglas.



Martínez Juárez sabe que no será fácil ir a triunfar a la MLS, pero irá paso a paso y sabiendo que con empeño y dedicación podrá lograr sus objetivos.

"Quiero hacer lo mejor en el equipo, nada será fácil, sé que tengo que luchar porque voy a un país distinto con otro idioma, haré todo lo posible para triunfar, primero Dios todo salga bien", dice.

SOBRE LA SELECCIÓN DE HONDURAS EN EL PREMUNDIAL DE COSTA RICA



"Me siento orgulloso, es un honor representar a Honduras, esperamos lograr la clasificación. El grupo está motivado, más con los últimos partidos que le ganamos a Costa Rica, hemos trabajado bien, estamos unidos, pero sabemos que será difícil porque nadie nos va a regalar nada, todos queremos ir al mundial, es la ilusión de nosotros".

Douglas Martínez es titular con la selección Sub-20 de Honduras.

SUS FRASES

"El mismo año que llegué a reservas debuté en primera con Jorge Ernesto Pineda, pero regresé a reservas, cuando Primi llegó sí tuve continuidad y anoté mi primer gol en Tocoa".



"Sabía que tarde o temprano podría llegar una oportunidad de estas, ahora solo me queda trabajar para subir al primer equipo y poner el nombre del país en alto".

SÉPALO

Douglas Martínez irá a jugar a la USL con el New York Red Bulls II, pero a medida pase el tiempo y convenza, podría ser subido al primer equipo, ya en la MLS. Firmó por un año con opción a compra.