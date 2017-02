Compañero del Choco Lozano fichó hace 10 días por Tenerife y ya quiere irse

Fue fichado por el Tenerife de la segunda división de España después de brillar en la final del Mundial de Clubes de diciembre pasado donde marcó doblete al Real Madrid, pero 10 después de fichar ya quiere regresarse.

Se trata del delantero japonés Gaku Shibasaki quien es compañero del delantero hondureño Anthony Lozano en el cuadro español y según informa Radio Marca de Tenerife, el jugador quiere volver a Japón ya que no se adapta a la nueva vida en Europa.

Este fue el momento épico del japonés cuando estuvo en el podio con CR7 y Modric.

"A no le ha sentado bien su corta estancia en Tenerife. El japonés, que llegó al equipo el último día del mercado invernal, no se ha adaptado a su nueva vida en la Isla y ha pedido regresar a su país y parece que su idea es la de no volver", informa el diario MARCA.

Por ahora, el japonés continúa en Tenerife, aunque su agente vendrá el domingo (si Shibasaki no se marcha antes) para intentar arreglar esta situación. En el Tenerife también juega el catracho Darixon Vuelto.