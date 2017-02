¡Unos rien y otros lloran! Así les va a los legionarios de Honduras

Los legionarios de Honduras no la pasan nada bien en las diferentes ligas del mundo. Solo el atacante Jona Mejía pudo marcar.

Jona Mejía se hizo presente de nuevo en el marcador a favor de su equipo UCAM Murcia, con su gol empató ante el Elche. Este es el seis de la temporada.

LEGIONARIOS QUE NO TRIUNFARON EN SUDAMÉRICA



Diego Reyes debutó en Grecia con su equipo AE Larissa ante el Olympiacos. Ingresó al minuto 78.



Anthony Lozano jugó los 90 minutos en el empate del Tenerife ante el Valladolid de 0-0.



Eddie Hernández no fue convocado por el Deportivo Tolima de Colombia, ya esta es la tercera fecha del torneo.



Celtic ganó 6-0 por la Copa de Escocia, pero Emilio Izaguirre no tuvo actividad.



Brayan Beckeles ingresó de cambio en el triunfo de visita del Necaxa ante el Tijuana.



Giorgie Welcome jugó los 90 minutos en el empate del Dragón ante el Pasaquina de 2-2.