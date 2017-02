Hondureño Rigoberto Rivas del equipo juvenil del Inter le anota a la Roma

El jugador hondureño Rigoberto Rivas del equipo juvenil del Inter tuvo una magnífica participación con el equipo en una nueva fecha disputada por el conjunto primavera.

Este catracho que hace poco fue descubierto por la FENAFUTH sigue haciendo las cosas bien en Italia, para muestra el gol anotado ante la Roma por el campeonato de dicha categoría.

El encuentro se encontraba empatado y en los últimos minutos Rivas aprovechó un balón que quedó en el área para disparar de pie derecho y marcar el tanto de la victoria para su equipo.

El hondureño celebrando junto a sus compañeros el gol de triunfo

Este legionario es uno de los referentes en el equipo italiano y en su momento ha entrenado con el grupo de Pirmer División. Son varios goles los anotados en esta temporada para el catracho que juega como volante.

Hace unos días fue descartado por la Selección Nacional Sub20 para disputar el Premundial a disputarse en Costa Rica, esto porque su equipo no lo prestó para el certamen a jugarse en suelo tico.

Ante este tema el jugador le dijo a DIEZ: “No pude ir, me dijeron en el equipo que ahorita no me pueden dejar ir, tal vez más adelante”. De cara al Premundial, Rivas, estuvo en la lista preliminar de convocados enviada a CONCACAF pero al final se descartó porque el Inter no lo cedió.