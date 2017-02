¡LAMENTABLE! Se incendia vivienda de los padres de Emilio Izaguirre

La familia del futbolista hondureño que juega en el Celtic de Escocia, Emilio Izaguirre, vivió momentos complicados durante este fin de semana.

La vivienda de los padres de Izaguirre fue víctima de un fuerte incendio que acabó con la segunda planta del inmueble.

Al momento del incidente, en el interior de la casa solo se encontraban Vera Izaguirre, hermana del jugador y cinco menores, todos sobrinos de Emilio.

El hecho ocurrió en una de las zonas residenciales de Tegucigalpa, pero afortunadamente todo se quedó en un gran susto.

"El momento fue difícil, no pensé en nada más, solo en tomar los niños y salimos de la casa, pedimos ayuda, pero no fue fácil. Los vecinos me auxiliaron y luego los bomberos llegaron para controlar el fuego", relató Vera Izaguirre.

Los padres del futbolista hondureño, doña Gladys Girón y don Ángel Izaguirre, no estaban en la vivienda y por tanto se encuentran bien.

"Gracias a Dios no pasó a más, solo fueron pérdidas de lo material, pero todos estamos bien", comentó la madre de Emilio.

Emilio fue comunicado de lo sucedido y lógicamente se preocupó por sus familiares, que vivieron este percance. Izaguirre se encuentra en Escocia, donde se prepara para el partido del próximo sábado ante el Motherwell.

Por ahora Izaguirre se mantiene sin tener mucha participación con su club. Apenas registra 10 partidos de la Liga Premier escocesa.

A pesar de la poca actividad está en los planes de Jorge Luis Pinto para los partidos eliminatorios del mes de marzo ante Estados Unidos y Costa Rica, respectivamente.

