JONA MEJÍA: "Nunca pierdo las esperanzas de estar en la Selección"

El delantero Jonathan Mejía pasa por un gran momento individual con el UCAM Murcia de la segunda división de España, pues lleva 11 goles en 27 partidos. El hispano-hondureño no pierde las esperanzas de ser convocado a la Selección de Honduras, también nos habla del panorama de la Bicolor rumbo al Mundial de Rusia 2018.

¿Cómo vives este buen momento individual con el UCAM Murcia?

Está claro que ahora me están saliendo las cosas y me siento contento por pasar por este tramo a nivel individual, ahora lo que me importa es que el equipo vaya sacando los puntos para ir saliendo de la zona de peligro.

¿Cuál ha sido el éxito de este gran nivel de Jonathan Mejía?

La perseverancia, al final es verdad que he pasado por momentos feos sobre todo el año pasado, pero las ganas de trabajar y superarme siempre hacen que los resultados lleguen.

¿A este ritmo que vas piensas que puedes llegar a tu mejor marca goleadora?

Quedan 10 partidos y la posibilidad existe, pero siempre he dicho que lo único que me importa este año es sacar los puntos y que el Murcia mantenga la categoría, si al final supero esa racha, mucho mejor.

¿Cuál es la cantidad de goles que te has trazado con el Murcia?

Nunca lo hago con ningún equipo, solo pienso en trabajar cada día e ir partido a partido, gracias a Dios las cosas están saliendo y solo tengo en mi cabeza seguir así.

¿Qué se siente pasar por un gran nivel, aunque el UCAM Murcia se puede complicar en el descenso?

Está claro que tanto yo como mis compañeros ahora mismo nos encontramos con mucha confianza, pero tenemos claro que debemos dar un poco más para estar tranquilos en la clasificación, miedo ninguno, solo un poco de respeto, pero con muchas ganas y seguir trabajando para que lleguen los puntos.

¿Se enfrentarán al Oviedo en un juego complicado?

Es muy complicado porque ellos en su campo se encuentran muy bien, muy fuertes, vienen ganando prácticamente todo, pero nosotros somos de los equipos que estamos puntuando fuera, estamos con muchas ganas de jugar ese partido el domingo y solo pensamos en regresar con los tres puntos.

Jona Mejía vive un gran momento con el Murcia de la segunda división de España. Foto: Cortesía LaLiga.

¿Siempre mantienes pláticas con Anthony Lozano?

Es verdad que hablamos poco, cuando él llegó aquí hablamos un poco y después un par de veces, me alegro que ya se haya asentado aquí en España y lo tenga con respeto, se ha ganado un nombre aquí, me da mucha alegría todos sus éxitos.

¿Con Anthony hablaron de la Bicolor?

No, hablamos para el partido de la primera vuelta y luego otras conversaciones, pero nada de la Selección, solo nos mandamos ánimos y mensajes de alegría como paisanos que somos del éxito de cada uno.

¿Has estado pendiente de la Selección de Honduras?

Sí, siempre tanto yo como todos los compañeros estemos en el país que estemos siempre pasamos pendientes de la Bicolor.

¿Qué piensas de los últimos resultados que se han logrado?

Está claro que el primero del 6-0 no se lo esperaba nadie, es un resultado muy doloroso para todo el mundo, pero principalmente los que salieron muy dolidos y fastidiados serían los compañeros que tuvieron que jugar ese partido, después el empate ante Costa Rica fue bueno, al final nos empataron, en la primera parte tuvimos el juego bien controlado, se metió mucha intensidad y al final nos empatan, pero una victoria para nuestro país hubiera sido muy buena.

¿Has perdido la esperanza de un llamado a la Selección de Honduras?

No, nunca pierdo las esperanzas de estar en la Selección, la esperanza no la pierde nadie, siempre lo he dicho y lo diré tanto yo como los compañeros que tenemos opción de ir a la Selección, trabajamos con todas las ganas de dar el máximo y si algún día te llaman para defenderla, pues te da la recompensa al trabajo, la esperanza no la pierde nunca nadie.

El delantero posa con orgullo mostrando la bandera de Honduras, el país de su padre y que él también ama.

De la última vez que estuviste en la Bicolor a la actualidad, ¿has mejorado más en lo individual?

Sí, al final el futbolista funciona así, por instantes se encuentra bien, con la confianza a tope, con la autoestima muy bien y está claro que yo paso por un momento así, en el fútbol hay que aprovechar cada instante que uno se encuentra bien y ahora mismo es lo que pretendo, con el trabajo que estoy haciendo espero que sigan llegando más buenos resultados.

¿Has tenido comunicación con Pinto después de la última vez que estuviste en Honduras?

No.

¿Por qué consideras que Jorge Luis Pinto no te ha brindado la oportunidad de ser parte del proceso?

Al final Jorge Luis Pinto siempre hará las cosas con base a qué es lo mejor para la Selección, si él llama a otro compañero es porque piensa que dará mayor rendimiento y a los que mejor en forma vea, esta es una pregunta que se le debe formular a él, porque yo solo me dedico a hacer mi trabajo y él hace el suyo que para mí lo hace muy bien, que es de llamar a los jugadores que mejor en forma están.

¿Actualmente eres el delantero hondureño que más goles sumas, pero complicado no ser convocado a la Bicolor?

No es complicado para mí, soy una persona que lo analiza todo muy bien, sé que yo no he hecho nada con la Selección y pienso en eso, además creo que Pinto en procesos de convocatoria llama a los que él cree que están mejor para ese momento, por mi parte nada que decir solo seguir trabajando y ayudar a mi club.

¿Sientes que no has logrado nada con Honduras por falta de oportunidad?

Bueno al final la oportunidad que me han dado ha sido cuando ellos han considerado que yo estaba bien para aprovechar esas chances y nada más, está claro que quizás las veces que yo fui las cosas no salieron como yo y ellos querían, es difícil y complicado, las convocatorias a la Selección son pocos días, poco tiempo hay un cambio y nada más, no es sencillo todo eso.

¿Qué piensas sobre las declaraciones de Víctor Bernárdez que deben regresar Costly y Wilson Palacios a la Bicolor?

Está claro que tanto Carlo Costly, Wilson Palacios y él mismo son jugadores que le han dado muchísimo a la Selección, tienen mucho peso, han tenido una larga carrera, es algo increíble, siento que podrían seguir ofreciendo mucho a la Selección, pero es el trabajo del seleccionador y es él quien decide quiénes pueden estar y los que no, respeto la opinión de “Muma, pero al final es Pinto el que debe hacer ese trabajo.

¿Te miras haciendo dupla con “Choco” en la Selección?

La ilusión existe, uno trabaja para eso, siempre para superarse en todos los niveles y aspectos, intento superarme aquí en mi club y después esperar lo que llegue y agradecido con Dios.

¿Crees que con el nivel mostrado de Honduras logre clasificar al Mundial de Rusia?

Se ha puesto un poco más difícil, los dos últimos resultados obtenidos han complicado, pero tenemos que seguir confiando y peleando a muerte, a 110 por ciento y veremos si se puede, confío mucho en la Selección y en que se puede, por la pelea que siempre caracteriza a Honduras se puede lograr.

¿Dejas las puertas abiertas para un futuro llamado a la Selección de Honduras?

Sí, siempre lo he dicho y jamás en la vida diré lo contrario, yo estoy aquí en España y aunque estoy lejos intento hacer mi trabajo que es anotar goles a partir de ahí. Pues nada, lo que venga bienvenido.

