Presidente de Alajuelense: "Emilio es un gran jugador"

Mucho se especula que el lateral hondureño Emilio Izaguirre, quien está a dos meses de finalizar su contrato con el Celtic de la Premier League de Escocia, estaría llegando a las filas del Alajuelense de la primera División de Costa Rica. DIEZ se contactó con el presidente del equipo tico, Fernando Ocampo, y habló acerca de los rumores que ponen a "Milo" en la liga de ese país centroamericano.



"Todavía la Comisión Deportiva está analizando varios nombres, pero en estos momentos no tenemos ni hemos definido nada respecto a los posibles fichajes que tendremos en la temporada, y por ello no hablamos del tema", inició diciendo.

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE COSTA RICA



Ocampo afirma que todavía no tienen una lista de jugadores oficial para incorporar a nuevos jugadores. "Ellos (Comisión Deportiva Alajuelense), son los que estarán seleccionando los nombres, y estamos esperando algún reporte de ellos para poder tener una determinación cuando termine el campeonato y procederemos con las contrataciones".



El presidente del Alajuelense no quiso refererirse específicamente si el catracho está en los planes del equipo tico. "Emilio Izaguirre es un gran jugador, pero vamos a esperar que termine el campeonato para poder referirnos al tema", dijo.



Por su parte Izaguirre mencionó hace unos días, que su agente es el que se está haciendo cargo de su futuro. "No me gusta hablar de mi futuro, pero puedo decir que mi gente está manejándolo. Estoy muy agradecido con el Celtic porque he estado aquí durante siete años'; dijo el jugador al rotativo Daily Mail de Inglaterra.