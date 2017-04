Romell Quioto: "Cuando perdemos somos las piedras para el muro de Donald Trump"

En una entrevista divertida y sin complejos, Romell Quioto atendió a Luis Fajardo vía Facebook Live, un hondureño residente en Miami, Estados Unidos, que es muy popular en redes sociales.

El locutor catracho sacó muchos secretos al "Romántico del Gol" que tenía bien guardados. Quioto reveló interioridades de la selección nacional, habló de Jorge Luis Pinto, de Neymar y hasta sorprendió al decir con quién se lleva mejor en la "H".

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA MLS



También conversó sobre muchas cosas que no se sabían de él en cuanto a su vida privada. Reveló que fue a probar suerte al Marathón pero no se la dieron.

LO MEJOR DE LA ENTREVISTA:



SU CARRERA COMENZÓ EN LIGA MAYOR: "Mi carrera empieza en Liga Mayor en Trujillo, ahí mismo, el dueño me subió a segunda división al Unión Ajax. Después me castigaron seis meses y no jugué. Mi pueblo estaba de feria, me fui para allá, creo que tenía 17 años, y estuve sin jugar seis meses de castigo", dice entre risas el jugador del Houston Dynamo.

Romell Quioto comenzó su carrera en la Liga Mayor de Trujillo, pero en Liga Nacional debutó con el Vida.

FUE AL MARATHÓN: "Me fui a probar al Marathón con un amigo. Me acuerdo que estaba en la entrada de la sede y miré que pasó un negrón (figura del Marathón en ese entonces), pucha dije, somos de la misma raza, se va a parar a saludar y a ver qué me dice... nada, pasó de un solo, no diré nombres (risas), al final no me dieron la oportunidad; me fui decepcionado para la casa, a Río Esteban, Colón".



SU LLEGADA AL VIDA: "En eso me llamó el profesor Carlos Martínez que estaba ahí. Me fui a probar. Había una cantidad de muchachos que no tenes idea, pero demostré y me dejaron. El primer torneo con el Vida jugué con reservas, si te acordas en aquel tiempo en 2010, Vida tenía un equipazo y no cabía yo ahí. Hasta Pololo me quitaba el puesto. Cuando se me dio la oportunidad de debutar lo hice ante Platense en Puerto Cortés a las 3:00 de la tarde. Me acuerdo que llego al Puerto y veo la cancha y digo 'esta canchita hoy me la como', en los primeros minutos hasta las chimpas me quería quitar, no aguantaba el calor. Solo jugué 45 minutos y después me sacó. En el debut me fue mal, el siguiente partido no entré en lista. Fue frustrante porque sabía que podía hacer las cosas bien. La presión cuando uno está joven le pasa factura. Después pude mostrarme de mejor manera, mi primer gol lo hice ante Real Juventud en La Ceiba".



CÓMO VA CON EL INGLÉS: "Little bit, Little bit (risas)". Escuchando todos los días en el entrenamiento y a la gente, algo se nos va quedando. Boniek no sabe nada (risas). El técnico habla español y hay varios en el equipo que hablan español, aquí en Houston es como que estés en Honduras".



HACKEO DE INSTAGRAM: "He tenido muchos problemas con eso. Gracias a Dios ahorita que llegué a la MLS, el equipo insistió para que me lo verificaran".



¿QUÉ SIENTE CUANDO SE VE EN EL FIFA?: "Es algo muy bonito. Ya había tenido la oportunidad en 2013 cuando estuve en Polonia, ahí salí en FIFA también. El otro día estaba jugando con un tipo, me llevaba 4-0 y mejor apagué el Play Station y me fui a dormir. Dije, 'de este 4-0 no me voy a recuperar'". Casi no juego con el Houston Dynamo, sino con el Real Madrid y Manchester United".

Quioto tuvo un breve paso por el Wisla Cracovia de Polonia.

SOBRE EL WISLA EN POLONIA: "Fue una experiencia que me sirvió de mucho, aprendí. Casi no jugué. Salí porque le cometí una falta a un polaco, me le paré en el pie, me metieron cinco partidos de suspensión y una multa, después el técnico que me llevó se fue y de ahí todo se complicó".



¿ES AGRANDADO?: "Siempre hay comentarios malos y buenos. Creo que en lo personal no podes juzgar un libro por su portada. ¿Cómo puede alguien hablar de mí si no me conoce, ni me ha visto?, ¿Cómo puedo hablar de alguien que no conozco? siempre pasa eso".



HEXAGONAL: "Lo conveniente para nosotros es ganarle a Panamá y tratar de ganarle a Méxiso si se puede, sino, dejar que México se vaya y pelear con los que están con nosotros abajo".



¿QUE LLAMEN A LA 'VIEJA ESCUELA'?: "Lo que la selección ocupa es un goleador. Pero también, no soy el técnico para decir si es necesario que vengan los de la vieja escuela, él (Pinto) decidirá quién es el que está en su mejor momento para llegar y ayudar a la selección. Al final el técnico es quien decide".



¿POR QUÉ NO RENOVÓ CON OLIMPIA?: "Estuve en Olimpia tres años y se me dio la oportunidad de venirme para acá y la aproveché, por eso no renové, pero estoy muy agradecido con el Olimpia, una gran institución que me dio la opotunidad de estar ahí".

Se convirtió en referente con el Olimpia.

SU NIÑEZ: "Fui cosa seria, por eso ahora tengo mi carácter, cuando fui niño viví una etapa no muy buena. Fui un niño bastante rebelde, siempre tenía problemas en la escuela y colegio. Son etapas de la vida que le ayudan a uno después".



SU MAYOR PICARDÍA: "Le agarré dinero a mi mamá y me puso los dedos en el comal... ¡para no volver a hacer eso! Fueron como cinco lempiras".



EL 6-0: "Uno como jugador se siente mal porque quiero ayudar a la selección, venía de hacer un buen papel con el equipo, fue una mala noche, como le puede ocurrir a cualquier equipo y nos pasó a nosotros lamentablemente".



AFECTA JUGAR POR LA TARDE: "Sí. No solo nosotros como jugadores, también la gente ha notado eso. Se podría hablar con nosotros los jugadores y preguntarnos a qué horas preferimos jugar".



¿QUE SE JUEGUE EN TEGUCIGALPA?: "Te voy a ser sincero. Para mí la casa de la selección es el Olímpico, ahorita que se jugó en el Morazán se echó de ver, nada que ver con el Olímpico, el ambiente no se compara con ninguno de los otros estadios. Prefieron que se juegue en el Olímpico".



SU ÍDOLO: "Siempre me gustó David Suazo por sus características, un jugador potente, rápido, fuerte, siempre me gustó su forma de jugar".

Dice que "El Olímpico es la casa de la selección de Honduras".

LA OLÍMPICA DE LONDRES 2012: "Me alegró mucho por la selección, pero casi no me gusta recordarla porque esa era mi oportunidad para estar en unas olimpiadas. Estaba en el grupo pero en eso (Luis Fernando) Suárez me dejó fuera del listado. Estuve en todo el Preolímpico, jugué la final, la perdimos 2-1, anoté el gol. Me tocó verlo por televisión".



¿QUÉ CAMISETAS DE CRACK TIENE?: "Tengo la de Neymar, la de Marcos Rojo, la de algunos jugadores de aquí de la MLS. A Messi no lo pude capturar porque salió lesionado (cuando Honduras jugó ante Argentina en 2016), entonces no lo pude volver a ver".



LAS CRÍTICAS: "Para serte sincero, antes me ponía a responderles pero después dije: 'un jugador profesional no tiene que estar respondiendo y perdiendo su tiempo a comentarios malos'. Uno como persona y como jugador debe saber cargar con eso porque siempre habrá personas que te van a criticar y halagar. Cuando las cosas están mal no es que uno se va a sentir el peor y también, cuando las cosas estén de la mejor manera tampoco sentirse los mejores, siempre manterse con un 50/50 para que las cosas estén bien".

"Ellos tienen derecho a opinar y a decir lo que quieran, creo que todo jugador cuando va a la selección lo que quiere es dar lo mejor para defender su país. Cuando se me ha dado la oportunidad, he tenido méritos para poder estar ahí, no siempre las cosas van a salir bien, cuando las cosas no salen y cuando perdemos somos los más malos y las piedras para el muro de Donald Trump".



¿POR QUÉ USA LA CAMISETA 12?: "La 12 la comencé a usar después que asesinaron al finado Arnold, que en paz descanse. Como él la usaba en la selección, entonces, como me llevaba bien con él, dije: 'la voy agarrar a ver qué tal me va', la agarré y me ha ido bien".



¿ODIA AL VIDA?: "A veces cuando les anotaba no los celebraba pero venía el técnico y me decía 'vos tenes que celebrar los goles porque al Vida no le debes nada', pero sí le debo mucho, porque es una institución que me dio la oportunidad de mostrame en la Liga Nacional. Pero a veces cuando les anotaba en La Ceiba me abucheaban, el aficionado siempre es así".



¿LE GUSTARÍA SUAZO COMO DT DE LA "H" EN UN FUTURO SI SE VA PINTO? "Bienvenido sea. El entrenador que venga a la selección, si la federación decide que no continúe el profesor Pinto, el que venga que sea bienvenido".



¿CON QUIÉN SE LLEVA MEJOR EN HOUSTON?: "Con Elis. Me llevo bien con ese negro. Incluso en el camerino ahí lo tengo a mi lado todo el día. Es tranquilo ese negro".

SU MEJOR GOL: "He tenido varios... pero en la Concachampions contra Portland, en el primer minuto, ese ha sido uno de los que he celebrado con mucha euforia".



¿JUGARÍA EN MOTAGUA?: "Si se me da la oportunidad de jugar en cualquier otro club de Honduras, uno tiene que ser profesional, esto es un trabajo, claro que con gusto la aceptaría".



EL PROBLEMA DE LAS BARRAS: "Los miembros de las barras tienen que ser conscientes que ellos mismos son los que están destruyendo el fútbol en Honduras, por eso la gente ha dejado de ir a los estadios. Creo que las barras, tanto la de Motagua, Olimpia, Real España y Marathón, la cabeza de esas barras debería de reunirlos y tratar de calmarlos, que vayan a alentar a su equipo. Sería bonito ir al estadio en la noche y que la gente vaya con su familia y al final del juego salir tranquilo, pero la gente está dejando de ir a los estadios por ese miedo".



EN LA "H" ¿NO HAY CONVICENCIA ENTRE JUGADORES Y DT?: "Para nada. Los que estamos en la selección, cuando vamos... no es que tampoco nos vamos a llevar bien como amigos, pero sí tratamos de convivir, no hay problemas con nadie ni con el entrenador, no sé de dónde sacan eso, son otro tipo de cosas que están pasando en la selección que por eso no se sacan los resultados".



¿POR QUÉ LE DICEN ROMÁNTICO?: "En el pueblo escuchaba bastante música romántica y una vez me escuchó un amigo, que ahora vive en España, que estaba escuchando esa música y me puso así, también porque antes celebraba con corazón".

Romell Quioto aduce que en el Houston se lleva muy bien con Elis.

ENTRENAMIENTOS CON PINTO: "Lo que pasa que uno como jugador es como cuando vas a tu trabajo, vas a trabajar lo que te dicen. Nosotros no nos podemos imponer al tipo de trabajo del profesor Pinto, él ha dicho que nadie va a cambiar su forma de trabajo, nosotros nos tenemos que adaptar al trabajo de él, no él adaptarse a lo que a nosotros nos gusta".



¿LES METE TROLE" Sí, pero entrenamos lo normal, tampoco es que nos vamos a poner a decir que entrenamos bastante, es el trabajo de él, y nosotros tenemos que aguantar".



INTERIORIDADES DE LA "H": "Ahorita Beckeles es el que más jode; Oliver Morazán es el más comelón; con el que más llevo es con (Henry) Figueroa, con ese tipo nos llevamos bien"



Cortas

"Me gusta el Chelsea porque tiene un fútbol que a mí me gusta, si llegara ahí, la podría hacer".



"Soy Real Madrid, solo me falta conocer a Cristiano Ronaldo".



"En el Mundial te encontras con grandes selecciones, con potencias que si vos las ves, es difícil competirle, son grandes jugadores, a veces la gente dice que son once contra once, pero no creas, son jugadores que tienen otro tipo de talentos".