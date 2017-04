Rambo de León, por apoyar a la selección está metido a problemas con su equipo

Rambo de León no la está pasando nada bien en el fútbol de El Salvador con el Municipal Limeño. El mediocampista catracho ha sido acusado de indisciplina, aunque él aduce que no es así.



Para el programa Fanáticos Radio del país cuscatleco, el jugador de 37 años explicó su situación actual, además de dar su punto de vista sobre el trabajo que ha hecho Jorge Luis Pinto al frente de la Selección de Honduras.



"Han hablado cosas sin consentimientos, yo tengo una recarga muscular y esa es mi ausencia. Yo acepto críticas, pero muchas veces dicen y hablan irresponsablemente sobre mí", aduce el hondureño ex Fiorentina.

En El Salvador, medios de ese país, aseguran que Rambo ha causado malestar en la dirigencia de su equipo debido a que el pasado 24 de marzo estuvo en territorio sampedrano apoyando a la selección de Honduras ante Costa Rica por las eliminatorias.



De León indicó que no le mira ningún inconveniente su viaje y reiteró que es una persona sin vicios. "Yo no veo problema en ir a Honduras para apoyar a la Selección, no daño a nadie con eso. Yo no salí de parranda, yo no he fumado ni tomado en mi vida".

En medio del programa a Rambo de León le consultaron sobre el rendimiento de la selección bajo la tutela de Jorge Luis Pinto. "El profe Pinto ha realizado un trabajo digno, lastimosamente no se dan los resultados", dijo.