El "Choco" Lozano recibe llamado de atención en el Tenerife

El delantero Anthony Lozano fue noticia este viernes, ya que no fue incluido en la lista de los 18 jugadores del Tenerife para disputar el partido de ante el Rayo Vallecano que terminó igualado 1-1.

Su técnico, José Pep Martí, no lo tomó en cuenta y desde España se rumora que no habría sido convocado porque no está demostrando su nivel como lo hizo en la campaña anterior.

Una fuente confiable informó a DIEZ que “Se confía mucho en él, pero también se espera más, ya que tiene un valor de 1.5 millones de euros”.

Además, el entrenador y el director deportivo consideran que él debe ser clave para lograr el ascenso. Esta decisión de no llevarlo a Madrid es para que Anthony “recapacite” y haga un mejor trabajo en el equipo.

MANTIENE LA VISTA PUESTA EN EL ASCENSO DIRECTO

Con el empate de visita en Vallecas, los blanquiazules suman 53 puntos y se ponen a cinco del Girona que ocupa el segundo lugar con 58 unidades. El líder es Levante con 72 unidades.

Solo los primeros dos equipos ascenderán directo a la Primera División. El tercero, cuarto, quinto y sexto disputarán una promoción para definir al tercer clasificado.