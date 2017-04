Boniek García sobre Pinto: "El camino está complicado pero respaldamos al profe"

Óscar Boniek García volvió a ser titular después de mucho con el Houston Dynamo, club que al cabo de cinco fechas marcha segundo de la Conferencia Oeste con nueve unidades, solo por detrás del Portland Timbers, el club que le rompió el inicio triunfal antes del parón eliminatorio.

El habilidoso mediocampista catracho, que es figura en el conjunto tejano, se refirió a las sensaciones que le dejó haber vuelto a sentir la titularidad; además, se expresó en relación al panorama de Honduras con la mira en la doble cartelera que deberá afrontar en el tortuoso camino al Mundial de Rusia 2018. Expresó desde la fría Boston, en donde cayeron 2-0 con el New England Revolution por la jornada 5 de la MLS, que el colombiano Jorge Luis Pinto tiene su respaldo total.

“Estoy tratando de coger el ritmo que lleva el equipo, hoy (ayer) se me dio desde el inicio la oportunidad de lateral, ya días no lo venía haciendo, traté de hacer las cosas de la mejor manera pero lamentablemente no se nos dio el resultado”, comenzó diciendo el jugador aún agitado por el enorme esfuerzo brindado a su club.

Boniek acepta que no fue fácil retornar a la vieja demarcación de carrilero: "Me costó bastante, sobre todo en el segundo tiempo; entré en un ahogo, no me pude reponer, a veces estaba de volante y me costaba ayudar al defensa, pero bueno, tratamos de hacer lo que hace años veníamos haciendo”, indicó.

La segunda caída de su onceno fuera del BBVA Compass Stadium no es motivo de preocupación para García, es más, afirma que toman el actual momento “con bastante tranquilidad, el equipo ha venido haciendo las cosas bien en casa, sobre todo los que están jugando en la posición que yo estoy jugando ahora, porque ya no juego por fuera sino por dentro en un rombo de tres, han venido haciendo las cosas bien y hay que felicitarlos; me toca esperar la oportunidad y aprovecharla”, dice.

Al ser consultado por sus compatriotas Romell Quioto, Alberth Elis y José Escalante en los “Orange”, el exOlimpia y Real Juventud manifiesta que "en el caso de Quioto y Elis están muy bien, han venido haciendo las cosas de la mejor manera, obviamente ahora los equipos los empiezan a conocer y a quitarles más espacios, pero de a poco se van a ir acostumbrando a una Liga que ha crecido”.

Cerrando el tema del Dynamo, Óscar Boniek dice que es un honor el buen nombre que han dejado todos los catrachos que han pasado por el equipo: “La verdad es parte del trabajo que ha realizado cada hondureño que ha venido al equipo y esto abre las puertas para que puedan venir más. Creo que el trabajo mío, el de Costly, Garrido y Alex, el mismo Escalante que no ha tenido la oportunidad y al ser un campeonato largo la puede tener, hace que se hayan fijado bastante en el hondureño”.

MANTIENE FE EN LA SELECCIÓN NACIONAL

Jugar más es clave para llegar bien a la doble jornada eliminatoria de junio según Boniek. Asegura que “estar en ritmo y en una condición física buena, que los partidos la dan, es bastante importante; lo que viene es complicado, pero vamos a sacar adelante eso, tenemos un buen grupo y cuerpo técnico al que hay que respaldar”.

Sobre el papel que ha jugado en la era de Jorge Luis Pinto al frente de la H, Boniek considera que “el profe tiene su plan y es de respetar, pero cuando uno no está jugando en su equipo es bastante difícil en la Selección y es entendible; los que tienen que jugar son los que tienen mayor ritmo de juego y el profe toma las mejores decisiones, por ahí se me tomó en cuenta en los últimos minutos y pude aportar, independientemente de los resultados, pero hay que entrar y ayudar”, acotó.

García advierte que el camino a la cita mundialista rusa “está complicado, pero hay buena Selección y un buen técnico, que en todo sentido lo respaldamos; mientras haya posibilidades las esperanzas ahí están. Yo estoy tranquilo, sabiendo que capacidad hay, muy buenos jugadores que el profesor puede tomar en cuenta o si no mirar en otros que también pueden tener posibilidades, pero es el técnico quien elige”, reiteró.

Sobre el punto sumado en la pasada doble fecha de la Hexagonal de Concacaf, el futbolista comenta que “ese es caso cerrado, ahora hay que pensar en lo que viene en junio”. Ante las dos interrogantes más puntuales como: ¿Debe Pinto llamar a la vieja guardia? (Tiene su apoyo el DT? El “14” de la H se limitó a responder a lo primero que “es cuestión del técnico”, mientras que a lo segundo “totalmente”.

Sin embargo, y cerrando su exposición, firma un compromiso consigo mismo: “Primero debo enfocarme en lo del equipo, si estoy bien en el equipo se me va a presentar la posibilidad en la Selección, si no difícilmente se me va a tomar en cuenta”, concluyó.