Rambo será multado por venir a ver el partido de la Selección de Honduras

Malas noticias para el hondureño Rambo de León quien no la pasa bien en El Salvador ya que el presidente de Municipal Limeño, Rómulo Gómez, aseguró que será sancionado por haber viajado sin permiso a San Pedro Sula a ver el juego entre Honduras y Costa Rica de hace dos semanas.

"No he tenido un acercamiento para platicar con él, pero si va a tener que haber una sanción económica", apuntó Gómez dejando claro que no le perdonará a Julio León quien reportó que tenía un problema físico.

Según informa el Diario El Gráfico en su página digital, el presidente del Municipal Limeño, no sabe de una posible transferencia de Rambo al Naples United de la MLS, equipo que está conformando el hondureño Samuel Caballero.

"El muchacho (Rambo) no ha hablado conmigo, tampoco lo ha hecho ese equipo. Así es que no sé por dónde llevan eso. Yo no tengo información sobre eso. Ni equipo ni jugador se han acercado a hablar conmigo", apuntó el dirigente del plantel santarroseño al diario El Gráfico de El Salvador.

Y siguió diciendo: "Él (Rambo) tiene contrato con el equipo, pero no lo voy a retener por eso. Si él se quiere ir, tiene las puertas abierta", apuntó el titular de la dirigencia santarroseña.