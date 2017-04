Anderlecht empata ante el Manchester United por la Europa League

Mánchester United fue ganando gran parte del partido pero recibió un gol en los minutos finales que le hizo empatar (1-1) como visitante en el campo del Anderlecht, este jueves en la ida de los cuartos de final de la Europa League, con lo que tendrá que decidir en la vuelta de Old Trafford.



En la primera parte, los ingleses comenzaron a encarrilar el partido cuando un centro del ecuatoriano Antonio Valencia fue rematado por Michael Rashford y el arquero español Rubén Martínez detuvo, pero el armenio Henrikh Mkhitaryan (36) llegó al rechace y empujó a la red.



En la segunda mitad, Leander Dendoncker (86), de cabeza a centro del serbio Ivan Obradovic, puso el empate definitivo para los locales.



Mkhitaryan confirmó que se siente especialmente inspirado en la Europa League, donde sumó su cuarto tanto en los últimos cuatro partidos.



El Mánchester United, quinto en la Premier League y lejos de la pelea por el título, quedó eliminado por el Chelsea en la Copa de Inglaterra y tiene la Europa League como prioridad para salvar la temporada.



Este resultado en Bélgica, teóricamente positivo pero todavía abierto, no permite a José Mourinho relajarse por completo de cara al importante partido en la liga inglesa que tiene antes de la vuelta. El domingo, el United se enfrentará al líder Chelsea, en un duelo que es muy importante para los 'Red Devils' en su intento de acercarse al cuarto puesto y con ello a la zona de Liga de Campeones.



Para el fútbol inglés, el Mánchester United se presenta como la gran opción de brillar en las competiciones europeas. Es el único que sobrevive en la Europa League y en los cuartos de la Liga de Campeones solo hay un equipo de la Premier, el Leicester, que el miércoles se complicó al perder 1-0 en el terreno del Atlético de Madrid.



Pese a no haber podido lograr la victoria este jueves, el Mánchester United fue superior en el juego y partirá como favorito en la vuelta.



Zlatan Ibrahimovic intentará en Old Trafford poder marcar ante el Anderlecht, un equipo ante el que ya firmó cuatro tantos en 2013, cuando vestía los colores del París Saint-Germain. En el partido de Bruselas este jueves, el sueco lo intentó en repetidas ocasiones, pero sin fortuna.

Resultados

Ajax 2-0 Schalke 04

Celta Vigo 3-2 Genk

Lyon 2-1 Besiktas

Alineaciones

Anderlecht: Rubén Martínez, Mbodji Kara, Massimo Bruno, Dennis Appiah, Bram Nuytinck, Frank Acheampong, Isaac Kiese Thelin, Youri Tielemans, Leander Dendocker, Ivan Obradovic, Nicolae Stanciu.



Manchester United: Sergio Romero, Antonio Valencia, Eric Bailly, Marcos Rojo, Matteo Darmian, Michael Carrick, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Jesse Lingard, Marcus Rashford y Zlatan Ibrahimovic.