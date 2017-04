Tyson Núñez: "Me he convertí en un guatemalteco más”

El veterano atacante hondureño Tyson Núñez, que a sus 44 años milita para la Universidad de San Carlos de Guatemala, habló de su largo recorrido y de lo que le falta.

Milton Omar Núñez todavía no piensa en el retiro, así se lo afirmó en una entrevista a La Prensa Libre del país vecino de Guatemala.

“¿Que si me gusta el futbol? No lo aprendí en el camino. Nací jugando futbol. Lo traigo en la sangre. Así que no será tan fácil dejar de practicarlo. Es un talento que Dios puso sobre mis pies y mi cabeza”, empezó diciendo el 'catracho'.

El ex seleccionado de Honduras también se refirió a su forma de ser y de como trata a las personas que siempre están a su lado y otras que lo admiran.

“Mi forma de ser se caracteriza por llevarme bien con todo mundo. Me gusta regalar un saludo y ser cordial. Aunque todos pasamos por malos momentos, la alegría no nos debe faltar nunca. Soy normal, tranquilo y sonriente. Soy alegre, sin perderle el respeto a pequeños ni a grandes”, expresó.

Llegó el momento en el que veloz delantero hablara de lo que siente por Guatemala y no se anduvo con rodeos.

“Aquí (Guatemala) me abrieron las puertas al éxito y estoy muy agradecido con todas las personas que me han dado la mano. En todos los clubes que he jugado me han apoyado. Eso se agradece. La verdad es que me convertí en un guatemalteco más”, aseguró.

'Tyson' Núñez llegó al Comunicaciones en 1997, regresó en el 2001 y 2005. Luego lo volvió a hacer en el 2009 y desde entonces no ha salido del fútbol de Guatemala.

Tenía que hablar de su futuro, con 44 años y corriendo como un cipote, Milton Omar Núñez todavía no lo tiene claro.

“Hoy día no sé todavía qué haré”, responde. “Lo vengo pensando desde hace cuatro años. Tengo muchos proyectos. De repente llegará ese momento, quién sabe. A ver si no es este año o el otro. Después del futbol sigue futbol”, finalizó.