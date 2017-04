¡Falsa alarma! Desmienten salida de "Rambo" De León del Limeño

Luego de que surgiera el rumor de que el jugador hondureño Julio César "Rambo" de León, se marcharía a la cuarta división de los Estados Unidos, el representante salió y desmintió.



"Rambo" de León juega actualmente el Municipal Limeño de la primera división de El Salvador y según su representante seguirá ahí mismo.

David Mencilla escribió en una de sus redes sociales desmintiendo que el ex jugador de la Serie A de Italia se marcharía al Naples United de la cuarta división de EEUU.



"No existe nada con el Naples, ellos lo pretenden, pero no hay nada" escribió Mencilla luego de que surgiera la noticia.



Pero si aseguró que "Rambo" tiene ofertas de países como Uruguay, Chile y Perú, aunque no son nada formales.