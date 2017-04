Desde Old Trafford, Andy Najar cree en la hazaña ante el Manchester

El Anderlecht se juega este jueves un partido histórico en el Teatro de los Sueños, el conjunto belga se para ante el Manchester United en buscar de un boleto soñado a semifinales en Europa League.

Sin el hondureño Andy Najar, quien no se ha logrado recuperar de la lesión sufrida con la Selección Nacional ante Costa Rica, Anderlecht debe salir por el triunfo después que en la ida empataran como local. El encuentro iniciará a las 1:05 de la tarde.

A pesar que no está ni siquiera entre los convocados, Najar hizo el viaje con el club y estuvo en Old Trafford durante el reconocimiento de cancha de su equipo. "We can do it boys, lets go tomorrow", escribió el catracho en su cuenta de Instagram con una imagen desde la gradería.

We can do it boys lets go tomorrow???? #OldTrafford #God A post shared by Andy Najar (@andy.najar7) on Apr 19, 2017 at 1:13pm PDT

El Manchester United de José Mourinho, llegan impulsados por el inmenso empujón anímico que aporta una victoria como la que lograron ante el Chelsea el pasado domingo en la Premier League que los pone en la quinta posición y busca meterse en puestos de Champions.

En la Europa League, su vía de acceso alternativa a la máxima competición europea a nivel de clubes, los Diablos Rojos obtuvieron un resultado positivo en la ida donde fueron tan superior como poco resolutivo y se tuvo que conformar con un empate a uno.

Ahora, en Old Trafford, los de Manchester tratarán de prolongar la autoridad que mostraron en su reciente triunfo liguero para poder pasar a semifinales, pero por enfrente tienen a un Anderlecht hambriento de hacer historia.