¡No se lo creían! Así reaccionó la familia de Rigoberto Rivas por convocatoria

La familia del mediocampista del Inter de Milán Rigoberto Rivas, reaccionó feliz al conocer que el nombre del habilidoso futbolista figura entre los convocados por el técnico Jorge Luis Pinto para competir en la Copa Oro que comenzará a disputarse el próximo 7 de julio.

RIGOBERTO RIVAS SE CORONA CAMPEÓN CON LAS RESERVAS DEL INTER DE MILAN



"Me siento feliz, orgulloso como toda la familia, nos enteramos de su convocatoria a travéz del Diez, sentimos una emoción grandísima como familia. Esperábamos su convocatoria porque es buen jugador, ya se hablaba de su convocatoria pero no estaba confirmada por eso nos alegramos mucho", explicó Desman Yahir Acosta, primo-hermano de Rigoberto.



Rivas integrará su primer selección nacional, tras su brillante actuación con las reservas del Inter de Milán donde se proclamó campeón la semana anterior, adamás firmó contrato por cinco años con el primer equipo de la serie A del calcio Italiano.



"Toda la familia está feliz, los vecinos llegan a la casa para felicitarnos, en la calle la gente nos detiene para preguntarnos sobre su convocatoria y nos felicita. Rigo está muy feliz por eso, espera poder debutar con la camisa de la selección", reiteró Acosta.



Por su parte su abuela Gloria Sánchez, quien lo terminó de criar después que su madre viajó a Italia dijo."El pueblo como nosotros esperamos verlo debutar no sólo que haya sido convocado sino verlo jugar, muchas personas en el país lo quieren ver jugar, esperamos que pueda consolidarse en la selección, está muy interesado en aportarle a la Bicolor, eso nos dice cuando hablamos con él".



Rigoberto Rivas es el sexto hondureño en la Serie A, anteriormente representaron al pais Carlos Pavón, Samuel Caballero, David Suazo, Julio César "Rambo" de León y Edgar Alvarez.

El juvenil estaría llegando al pais esta semana ya que el 21 de junio se tiene que integrar a los trabajo a las órdenes de Jorge Luis Pinto.